18-летняя мать утопила месячного сына в Новоалтайске

Следователи выясняют обстоятельства и мотивы произошедшего

31 марта 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае молодая мать утопила младенца, которого родила в феврале, сообщает региональный СК.

"Днём 31 марта 18-летняя жительница Новоалтайска в своей квартире утопила сына, которого родила в конце февраля этого года", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и мотивы произошедшего.