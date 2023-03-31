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18-летняя мать утопила месячного сына в Новоалтайске

Следователи выясняют обстоятельства и мотивы произошедшего

31 марта 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае молодая мать утопила младенца, которого родила в феврале, сообщает региональный СК.

"Днём 31 марта 18-летняя жительница Новоалтайска в своей квартире утопила сына, которого родила в конце февраля этого года", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и мотивы произошедшего.

Комментарии 3

  • Подобных тварей надо превращать в рабочий скот без возможности рожать и воспитывать детей.
    31 марта, Гость   Ответить
  • мать?! вы серьезно? это особь с женскими половыми признаками, но не мать! бедная малютка... миллионы хороших людей могли только мечтать о тебе :(
    31 марта, Гость   Ответить
  • 18 лет...какие дети могут быть, сама еще ребенок.
    01 апреля, Гость   Ответить
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