18 пожаров потушили в Алтайском крае за сутки
14 из них случилось в жилом секторе
29 января 2024, 09:32, ИА Амител
В Алтайском крае за сутки потушили 18 пожаров / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае за 28 января потушили 18 пожаров, из них пять – в Барнауле, сообщили в МЧС региона.
Из этого числа 14 возгораний произошло в жилом секторе. Информации о раненых и погибших нет.
Ранее в ведомстве рассказывали, что за каждым таким пожаром стоит "чья-то неосторожность, равнодушие к вопросам безопасности".
Спасатели призвали помнить о правилах пожарной безопасности, уделив особое внимание отоплению, обогревателям и прочему электрооборудованию.
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