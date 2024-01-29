18 пожаров потушили в Алтайском крае за сутки

14 из них случилось в жилом секторе

29 января 2024, 09:32, ИА Амител

В Алтайском крае за сутки потушили 18 пожаров / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае за 28 января потушили 18 пожаров, из них пять – в Барнауле, сообщили в МЧС региона.

Из этого числа 14 возгораний произошло в жилом секторе. Информации о раненых и погибших нет.

Ранее в ведомстве рассказывали, что за каждым таким пожаром стоит "чья-то неосторожность, равнодушие к вопросам безопасности".

Спасатели призвали помнить о правилах пожарной безопасности, уделив особое внимание отоплению, обогревателям и прочему электрооборудованию.