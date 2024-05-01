19 человек погибли при обрушении высокоскоростной трассы на юге Китая
Всего под завалами обнаружили 18 автомобилей
01 мая 2024, 14:05, ИА Амител
Место обрушения трассы в Китае / Кадр видео из соцсетей
Не менее 19 человек стали жертвами обрушения скоростной автомагистрали в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
Обрушение произошло на трассе, которая соединяет провинции Гуандун и Фуцзян минувшей ночью. В общей сложности обрушилось 17,9 метра дороги общей площадью 184,3 квадратного метра. Причины инцидента пока неизвестны.
Всего под завалами обнаружили 18 автомобилей. 30 пострадавших сейчас находятся в больнице – по информации СМИ, их жизни ничего не угрожает.
14:33:06 01-05-2024
Китайцы как и мы наверное точно при строительстве использовали мигрантов!
17:42:00 01-05-2024
Влад (14:33:06 01-05-2024) Китайцы как и мы наверное точно при строительстве использова... скорее, построили за ночь, как на Ют. показывают :)