Сегодня, 20 сентября, выйдет последний выпуск культового юмористического шоу

20 сентября 2024, 14:43, ИА Амител

Гарик Харламов и Павел Воля / Фото: телеканал ТНТ / tnt-online.ru

Легендарный Comedy Club закрывается после 19 с лишним лет в эфире. Такое шокирующее заявление сделал ведущий и креативный продюсер шоу Гарик Харламов. Он добавил, что последний выпуск юмористической передачи выйдет 20 сентября. Заявление комика вызвало бурную реакцию в соцсетях. Поклонники "Камеди" не верят, что это конец.

О том, почему Comedy Club решили закрыть и есть ли шанс, что передача вернется, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что Comedy Club закрывается? Если верить креативному продюсеру передачи Гарику Харламову, то да. "Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается", – цитирует комика пресс-служба телеканала ТНТ.

2 Почему Comedy Club закрывается? О причинах закрытия шоу не сообщается. Сам Харламов ничего об этом не сказал. Известно лишь, что следующий выпуск станет последним после 19 лет выхода Comedy Club в эфир.

3 Во сколько выйдет последний выпуск Comedy Club и где его посмотреть? Прощальный выпуск Comedy Club выйдет в 21:00 на телеканале ТНТ. В анонсе указано, что гостями последнего выпуска станет множество российских знаменитостей. В эфире появятся Дмитрий Дибров, Наталья Бочкарева, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина. Будет и бывший резидент "Камеди" Гавриил Гордеев (Гавр), а также звезды "Женского стендапа". Известно, что в эфире будет и известная телеведущая Юлия Меньшова, которая возьмет интервью у участников шоу.

4 Сколько выпусков Comedy Club вышло за эти 19 лет? Пресс-служба телеканала по случаю закрытия передачи привела следующую статистику за 19 лет: 20 сезонов;

более 800 выпусков;

1500 стендапов;

4000 миниатюр;

10 000 концертов;

две статуэтки ТЭФИ.

5 Правда ли, что Comedy Club совсем закрывается? Нельзя сказать однозначно. Многие поклонники Comedy Club не верят, что шоу будет закрыто навсегда. Они до последнего надеются, что это рекламная уловка, чтобы привлечь внимание к проекту и дать ему новую жизнь. Другие участники шоу никак не комментировали заявление о его закрытии. Директор ТНТ Тина Канделаки отшутилась, опубликовав в своем Telegram-канале видео с плачущим президентом США и надписью "Джо Байден узнал о закрытии "Камеди". Ролик она сопроводила словами: "Да, понимаю Джо. Сегодня многие плачут. Завтра в 21:00 будет еще печальнее, когда зрители ТНТ увидят прощальный выпуск "Камеди". Держимся, друзья!"

6 А может быть, это пиар-ход, и Comedy Club ждет ребрендинг? Такая теория очень популярна. Особенно поклонников смущает, что Гарика Харламова назначили креативным продюсером лишь летом. Идея сделать такое громкое кадровое назначение за два месяца до закрытия кажется пользователям Сети сомнительной. Тем более что сам комик в августовском интервью для РБК рассказывал о грядущих изменениях. "Соответственно, за 20 лет и наша передача эволюционировала. И это тот самый период, когда можно попробовать сделать какой-то новый шаг. Раз уж мне доверили руль, так давайте наш корабль перекрасим, залатаем все дыры и поплывем бороздить новые воды. Изменения будут достаточно глобальные, на мой взгляд. И сами резиденты, и авторы, и вся продюсерская команда передачи согласны, что необходимость в новой истории назрела. Я сейчас максимально интригую, потому что не могу раскрывать все карты. Но изменения коснутся практически всего – от сцены, декораций, костюмов и до новых резидентов", – цитирует его издание Харламов рассказывал, что хочет вернуть "Камеди", ставший большой телевизионной передачей, к более камерному формату клуба. Если верить заявлению Гарика о закрытии шоу, то получается, что всем этим планам так и не суждено будет сбыться. Но поклонники уверены, что планы будут реализованы, а "закрытие" Comedy Club – один из необходимых шагов. Также обсуждается версия, что сменится и само название передачи. Либо это будет совсем новое юмористическое шоу, которое займет эту нишу.