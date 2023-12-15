19-летний таксист сбил подростка в Алтайском крае

Юношу госпитализировали

15 декабря 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Камне-на-Оби 19-летний таксист на "Тойоте" сбил подростка, пишут "Каменские новости".

Инцидент случился вечером 14 декабря на улице Ленинградской.

17-летний юноша шел по краю дороги в попутном направлении авто. При этом он был в темной одежде и, предположительно, в наушниках.

В итоге пострадавшего госпитализировали. У него множественные ушибы и перелом голеностопа.