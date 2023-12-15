19-летний таксист сбил подростка в Алтайском крае
Юношу госпитализировали
15 декабря 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Камне-на-Оби 19-летний таксист на "Тойоте" сбил подростка, пишут "Каменские новости".
Инцидент случился вечером 14 декабря на улице Ленинградской.
17-летний юноша шел по краю дороги в попутном направлении авто. При этом он был в темной одежде и, предположительно, в наушниках.
В итоге пострадавшего госпитализировали. У него множественные ушибы и перелом голеностопа.
13:39:58 15-12-2023
а в такси можно пойти работать , имея водительский стаж всего 1 год?
14:47:01 15-12-2023
С 17 лет права выдают.
14:52:17 15-12-2023
Гость (14:47:01 15-12-2023) С 17 лет права выдают.... водить можно с 18
14:58:10 15-12-2023
Гость (14:47:01 15-12-2023) С 17 лет права выдают.... и можно сразу живых людей перевозить?
08:27:57 16-12-2023
Элен без ребят (14:58:10 15-12-2023) и можно сразу живых людей перевозить?... Нет. Но тебя можно.