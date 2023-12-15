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19-летний таксист сбил подростка в Алтайском крае

Юношу госпитализировали

15 декабря 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Камне-на-Оби 19-летний таксист на "Тойоте" сбил подростка, пишут "Каменские новости".

Инцидент случился вечером 14 декабря на улице Ленинградской.

17-летний юноша шел по краю дороги в попутном направлении авто. При этом он был в темной одежде и, предположительно, в наушниках.

В итоге пострадавшего госпитализировали. У него множественные ушибы и перелом голеностопа.

ДТП Камень-на-Оби

Комментарии 5

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Гость

13:39:58 15-12-2023

а в такси можно пойти работать , имея водительский стаж всего 1 год?

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Гость

14:47:01 15-12-2023

С 17 лет права выдают.

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Гость

14:52:17 15-12-2023

Гость (14:47:01 15-12-2023) С 17 лет права выдают.... водить можно с 18

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Элен без ребят

14:58:10 15-12-2023

Гость (14:47:01 15-12-2023) С 17 лет права выдают.... и можно сразу живых людей перевозить?

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Гость

08:27:57 16-12-2023

Элен без ребят (14:58:10 15-12-2023) и можно сразу живых людей перевозить?... Нет. Но тебя можно.

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