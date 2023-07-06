19-летняя девушка перевернулась на "Марке", подъезжая к Барнаулу
От госпитализации автомобилистка отказалась
06 июля 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: "Подслушано Барнаул"
На подъезде к Барнаулу 19-летняя автомобилистка попала в ДТП.
Девушка не справилась с управлением и въехала в ограждение, в результате чего ее авто – Toyota Mark II – опрокинулось.
Как сообщают в паблике "Подслушано Барнаул", водительница получила ушибы, но от госпитализации отказалась.
Других участников в аварии, судя по всему, не было.
08:49:52 06-07-2023
А ежели Жигуль... Страшно подумать
09:00:56 06-07-2023
запретить зеркальца внутри авто для женщин-водительниц
09:05:27 06-07-2023
Марк Девушка Увага
09:14:57 06-07-2023
Как там можно улететь - непонятно. Но для обезьян с гранатой, да еще на таком ведре как марк наверное нет пределов тупости.
09:22:07 06-07-2023
На автомате разрешать только после 5 лет вождения
09:57:47 06-07-2023
Да скорее всего по телефону болтала
10:08:38 06-07-2023
Обратите внимание на дам за рулем. Младше 40 лет абсолютно все в телефонах одним глазом. А то и двумя
10:43:55 06-07-2023
Боже мой, началось, как сказали, что за рулём девушка, то все, сразу и обезьяна с гранатой, и зеркала девушкам убрать , и все женщины до 40 с телефоном... Ну ну... В такую ситуацию может и мужчина попасть, не важен тут пол человека. А вы все сексизм тут развели, тьфу.
15:02:12 06-07-2023
Гость (10:43:55 06-07-2023) Боже мой, началось, как сказали, что за рулём девушка, то в... Когда за рулем ---, то это уже не езда. Народная мудрость вообще-то.
11:30:24 06-07-2023
"Марковник" это диагноз, а уж "марковница" тем более...
14:34:44 06-07-2023
Наблюдаю за жабами за рулем. 90% болтают по мобилам, а на светофоре 150%. Года 2 назад перекресток Ленина-Брестская красный свет в сторону Октября. Загорелся зеленый. Впереди стоящая фокус ни с места. Сигналят. Ноль эмоций. Таксист подбежал и выдернул из-за баранки жабу,которая красила тушью свои фары и позабыла, что стоит на светофоре.
14:52:17 06-07-2023
Гость (14:34:44 06-07-2023) Наблюдаю за жабами за рулем. 90% болтают по мобилам, а на св... Какой слог!!!
15:02:51 06-07-2023
Не ну у мужиков тоже это есть: Встать на светофоре и пойти за сигаретами. И сигналить бесполезно Еще видел чувака на малаховском кольце рулил и телевизор смотрел одновременно
16:31:24 06-07-2023
не марк а маяк 11. Читать надо вынимательно что на авто написано
17:54:48 06-07-2023
А Марк хороший был......
09:10:16 07-07-2023
Вот натерпелась девушка! Сначала перевернулась, а потом сидела вниз головой.