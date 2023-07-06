19-летняя девушка перевернулась на "Марке", подъезжая к Барнаулу

От госпитализации автомобилистка отказалась

06 июля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: "Подслушано Барнаул"

На подъезде к Барнаулу 19-летняя автомобилистка попала в ДТП.

Девушка не справилась с управлением и въехала в ограждение, в результате чего ее авто – Toyota Mark II – опрокинулось.

Как сообщают в паблике "Подслушано Барнаул", водительница получила ушибы, но от госпитализации отказалась.

Других участников в аварии, судя по всему, не было.