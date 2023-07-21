19-летнюю россиянку подростки избили битой, обстреляли и ограбили

Двум из трех нападавших нет 18 лет

21 июля 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Волгограде трое молодых людей жестоко избили 19-летнюю девушку, обстреляли из пневматического пистолета и ограбили, сообщили в областном СУ СКР.

Инцидент случился вечером 19 июля. Трое молодых людей напали на горожанку – повалили на землю, избили, в том числе битой, а также выстрелили в нее около 10 раз и забрали 9 тысяч рублей и смартфон. Девушку госпитализировали. При этом за несколько часов до этого злоумышленники также ограбили 36-летнего мужчину.

"По подозрению в совершении тяжкого преступления задержаны трое молодых людей, двое из которых являются несовершеннолетними, но при этом ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов", – уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Злоумышленников намереваются заключить под стражу.