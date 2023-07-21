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19-летнюю россиянку подростки избили битой, обстреляли и ограбили

Двум из трех нападавших нет 18 лет

21 июля 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Волгограде трое молодых людей жестоко избили 19-летнюю девушку, обстреляли из пневматического пистолета и ограбили, сообщили в областном СУ СКР.

Инцидент случился вечером 19 июля. Трое молодых людей напали на горожанку – повалили на землю, избили, в том числе битой, а также выстрелили в нее около 10 раз и забрали 9 тысяч рублей и смартфон. Девушку госпитализировали. При этом за несколько часов до этого злоумышленники также ограбили 36-летнего мужчину.

"По подозрению в совершении тяжкого преступления задержаны трое молодых людей, двое из которых являются несовершеннолетними, но при этом ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов", – уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Злоумышленников намереваются заключить под стражу.

Происшествия

Комментарии 9

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Гость

10:07:26 21-07-2023

Количество тяжких и особо тяжких преступлений совершённых несовершеннолетними, за последние 2 года, выросло на 12,84% (согласно официальным данным). А что случилось?

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Гость

10:55:37 21-07-2023

Гость (10:07:26 21-07-2023) Количество тяжких и особо тяжких преступлений совершённых не... Так это всё Байден.

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Гость

15:30:37 21-07-2023

Гость (10:55:37 21-07-2023) Так это всё Байден. ... юмор тупой

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Гость

13:09:13 21-07-2023

Гость (10:07:26 21-07-2023) Количество тяжких и особо тяжких преступлений совершённых не... Выросло поколение а-ля "я своему ребёнку ничего не запрещаю!" и морального воспитания никакого.

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Гость

13:52:42 21-07-2023

Гость (13:09:13 21-07-2023) Выросло поколение а-ля "я своему ребёнку ничего не запрещаю!... нет. Просто много чего дозволено. Побои декриминализированы. Скорость превышать можно аж на 20 км. Избить можно после дтп и за парковку. Дети всё это видят...

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Гость

17:17:56 21-07-2023

Гость (10:07:26 21-07-2023) Количество тяжких и особо тяжких преступлений совершённых не... А что случилось? Равноправие. Меня мать учила, что девочек трогать нельзя!

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Гость

13:43:39 21-07-2023

19-летнюю россиянку подростки избили битой, обстреляли и ограбили А подростки иностранцы?

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Гость

13:46:44 21-07-2023

Гость (13:43:39 21-07-2023) 19-летнюю россиянку подростки избили битой, обстреляли и огр... А какая, на фиг, разница? Выродки, изверги и подонки национальности не имеют.

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Гость

14:16:06 21-07-2023

Гость (13:52:42 21-07-2023) нет. Просто много чего дозволено. Побои декриминализированы.... Дети видят не только это. И вполне логично делают вывод, что ежели кого-то убивать можно, то какая разница кого, в конечном итоге

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