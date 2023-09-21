190 многоквартирных домов останутся без горячей воды в Барнауле

Коммунальщики будут проводить работы на сетях

21 сентября 2023, 08:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле из-за проведения работ на сетях отключат воду для 190 многоквартирных домов. Об этом сообщили в СГК.

До 22 часов 21 сентября ресурса не будет у тех, кто получает горячую воду по магистрали М-3410. Отключение связано с ремонтными работами у дома по адресу Шумакова, 47.

С 9 утра 21 сентября до 9 утра 22 сентября горячей воды не будет у тех, кто получает ее по магистрали М-211. Это связано с проведением работ по адресу Северо-Западная, 91.

С 10:00 часов 21 сентября до 16:00 часов 22 сентября также отключат подачу ресурса в центральной части города.

Полный список адресов, попадающих под отключение, ниже.