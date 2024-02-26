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Два человека погибли и 49 пострадали на дорогах Алтайского края за неделю

За минувшие семь дней в регионе зафиксировали 5,7 тысячи нарушений ПДД

26 февраля 2024, 09:30, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com
Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю произошло 33 ДТП, в которых два человека погибли и 44 взрослых и пятеро детей пострадали, сообщили в ГИБДД региона.

Основными причинами аварий называют выезд на встречку, несоответствие скорости условиям движения и несоблюдение очередности проезда.

В общей сложности сотрудники Госавтоинспекции за неделю зафиксировали 5733 нарушения ПДД. 142 водителя при этом были пьяны, а 22 из них сели за руль в таком виде повторно.

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

11:49:04 26-02-2024

В США разрешается в ограниченном количестве - до 0,8 промилле в крови. И ничего,процветают,никто не против. Если в России отпустить пойманных любителей выпить до 0.8 промилле, то останутся единицы,о которых и говорить не станут. Правда и денег потеряют...

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Жора

14:34:51 26-02-2024

Гость (11:49:04 26-02-2024) В США разрешается в ограниченном количестве - до 0,8 промилл... граница открыта, только при въезде не забудьте указать , что любите бухой ездить.

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