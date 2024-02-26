Два человека погибли и 49 пострадали на дорогах Алтайского края за неделю
За минувшие семь дней в регионе зафиксировали 5,7 тысячи нарушений ПДД
26 февраля 2024, 09:30, ИА Амител
Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за прошедшую неделю произошло 33 ДТП, в которых два человека погибли и 44 взрослых и пятеро детей пострадали, сообщили в ГИБДД региона.
Основными причинами аварий называют выезд на встречку, несоответствие скорости условиям движения и несоблюдение очередности проезда.
В общей сложности сотрудники Госавтоинспекции за неделю зафиксировали 5733 нарушения ПДД. 142 водителя при этом были пьяны, а 22 из них сели за руль в таком виде повторно.
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