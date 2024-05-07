20 алтайских школьников будут получать стипендии депутата Госдумы

Выплаты будут приходить весь следующий учебный год

07 мая 2024, 12:20, ИА Амител

Школа. Учеба / Фото: Freepik

20 школьников из Алтайского края стали финалистами конкурса стипендиатов депутата Государственной Думы РФ, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева. Благодаря этому в учебном 2024-2025 году они будут получать стипендии от народного избранника.

Заявки на конкурс подали 43 школьника из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска и 14 районов края. Это учащиеся 5-10 классов, все – отличники и спортсмены. В число победителей вошли те, кто показал наивысшую успеваемость. Ежемесячно они будут получать от Александра Терентьева стипендию в размере 3448 рублей. Остальным конкурсантам окажут разовую материальную помощь.

Депутат Госдумы неоднократно пояснял, почему поддерживает талантливых ребятишек. Александр Терентьев и сам в школьные годы занимался легкой атлетикой. И эти детские победы потом не единожды помогали ему и во взрослой жизни.

"В жизни, даже если ты умный, ты ничего не добьешься. Обязательно симбиоз – и сильный, и умный. Только своим трудом и упорством можно добиться всего!" – пояснил политик, почему уже более 10 лет проводит такой конкурс в Алтайском крае.

За эти годы конкурс стал популярен среди школьных лидеров учебы и спорта. Значимую материальную поддержку для разностороннего развития своих способностей получили уже несколько сотен юных талантов из малообеспеченных семей со всех городов и районов края.

Стипендиаты Александра Терентьева 2024-2025 учебного года: