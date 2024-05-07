20 алтайских школьников будут получать стипендии депутата Госдумы
Выплаты будут приходить весь следующий учебный год
07 мая 2024, 12:20, ИА Амител
20 школьников из Алтайского края стали финалистами конкурса стипендиатов депутата Государственной Думы РФ, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева. Благодаря этому в учебном 2024-2025 году они будут получать стипендии от народного избранника.
Заявки на конкурс подали 43 школьника из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска и 14 районов края. Это учащиеся 5-10 классов, все – отличники и спортсмены. В число победителей вошли те, кто показал наивысшую успеваемость. Ежемесячно они будут получать от Александра Терентьева стипендию в размере 3448 рублей. Остальным конкурсантам окажут разовую материальную помощь.
Депутат Госдумы неоднократно пояснял, почему поддерживает талантливых ребятишек. Александр Терентьев и сам в школьные годы занимался легкой атлетикой. И эти детские победы потом не единожды помогали ему и во взрослой жизни.
"В жизни, даже если ты умный, ты ничего не добьешься. Обязательно симбиоз – и сильный, и умный. Только своим трудом и упорством можно добиться всего!" – пояснил политик, почему уже более 10 лет проводит такой конкурс в Алтайском крае.
За эти годы конкурс стал популярен среди школьных лидеров учебы и спорта. Значимую материальную поддержку для разностороннего развития своих способностей получили уже несколько сотен юных талантов из малообеспеченных семей со всех городов и районов края.
Стипендиаты Александра Терентьева 2024-2025 учебного года:
- Таранец Милана, Барнаул;
- Житникова Кристина, Смоленский район;
- Сидорина Яна, Первомайский район;
- Леонтьева Доминика, Барнаул;
- Домичек Валерия, Бийский район;
- Скоблина Виктория, Бийск;
- Фартушная Александра, Немецкий национальный район;
- Сорокина Валерия, Рубцовск;
- Карташова Ксения, Немецкий национальный район;
- Камышникова Татьяна, Родинский район;
- Наумова Ульяна, Барнаул;
- Кречетова Арина, Тогульский район;
- Дубровский Станислав, Поспелихинский район;
- Иванова Мария, Новоалтайск;
- Колпаков Илья, Барнаул;
- Мишкевич Анастасия, Мамонтовский район;
- Махрова Виктория, Косихинский район;
- Казанцев Забар, Алтайский район;
- Смолякова Арина, Бийский район;
- Трифонова Екатерина, Тальменский район.
12:30:59 07-05-2024
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