НОВОСТИОбщество

20 июня станет самым длинным днем в году

В 2024 году на эту дату выпало летнее солнцестояние

20 июня 2024, 08:46, ИА Амител

Солнце / Источник фото: unsplash.com
Солнце / Источник фото: unsplash.com

Летнее солнцестояние началось 20 июня, а это значит, что сегодня будет самый длинный день и самая короткая ночь в году. Обычно это явление приходится на 21 июня, но в високосные годы (как в 2024-м) выпадает на 20-е число.

"Вести Алтай" со ссылкой на барнаульский планетарий сообщают, что в ночь с 20 на 21 июня мы будем встречать самый ранний рассвет в году – в 04:57. В общей сложности световой день в Алтайском крае продлится более 17 часов.

Летнее солнцестояние происходит, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение, в связи с чем и устанавливается максимальная продолжительность дня. С астрономической точки зрения это время считается началом лета в Северном полушарии Земли и зимы – в Южном, после чего дни становятся короче, а ночи – длиннее.

Инфографика amic.ru

Наука Солнце

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

10:56:06 20-06-2024

Солнцеворот

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:02 20-06-2024

Гость (10:56:06 20-06-2024) Солнцеворот... Ага, мидсаммар))

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров