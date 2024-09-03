20 лет назад освободили школу в Беслане, где террористы удерживали более 1100 человек

В результате теракта погибло 334 человека, включая 318 заложников

03 сентября 2024, 07:30, ИА Амител

Плакат, посвященный 20-й годовщине теракта в Беслане / Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

3 сентября 2024 года исполнилось 20 лет с момента освобождения школы № 1 в Беслане. Во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, боевики взяли в заложники более 1100 человек – детей, их родители и учителей. Теракт длился два с половиной дня и завершился 3 сентября штурмом спецназа. Из 32 боевиков 31 был уничтожен. Единственный уцелевший – Нурпаша Кулаев – отбывает пожизненное.

В результате трагедии погибло 334 человека, включая 318 заложников, из которых 186 – дети. С 1 сентября 2005 года в Северной Осетии проходят трехдневные траурные мероприятия, посвященные памяти погибших, а в самом Беслане из-за траура на три дня сдвигается начало учебного года.

Узнать подробную хронику тех событий можно в материале amic.ru. А по этой ссылке доступны кадры теракта в Беслане.