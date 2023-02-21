20 тонн питьевой воды с Алтая отправили в Донбасс

Завод планирует новые акции в поддержку жителей новых регионов России

21 февраля 2023, 17:20, ИА Амител













































БПЗ отправил питьевую воду в Донбасс / Фото: БПЗ

20 тонн питьевой воды из Барнаула отправили в Донбасс. Такую акцию организовал Барнаульский пивоваренный завод в помощь жителям Донецка и военнослужащим, которые долгое время страдают из-за недостатка питьевой воды. Гуманитарный груз в пяти и полуторалитровых бутылках уехал из столицы Алтайского края в понедельник, 20 февраля, а уже 24 февраля он прибудет в ДНР. И там воду раздадут жителям и военнослужащим.

"Мы отправляем воду тем, кто в ней сейчас особенно нуждается, оказавшись в очень непростой ситуации. Мы надеемся, что акция поможет ещё и укрепить боевой дух солдат. Представьте, если бутылка попадёт в руки бойцов из Алтайского края. Мне кажется, увидев частичку родной земли, они проникнутся, благодаря чему на душе станет светлее", – говорит директор по стратегическому развитию и управлению БПЗ Александр Локтев.

Он подчеркнул, что Барнаульский пивзавод всегда был и остаётся социально ориентированным предприятием. И часто оказывает помощь тем, кто в ней нуждается. Вот и в этот раз не остался в стороне.

"Мы знаем, что из-за бомбежек в Донецке пострадали коммуникации и это привело к перебоям с водоснабжением. Мы отправляем в Донецкую Народную Республику 20 тонн жизненно важного продукта – воды. И мы понимаем, насколько сильно нуждаются в нашей помощи во вновь присоединённых регионах и в зоне боевых действий СВО. Насколько важны людям участие и внимание", – отметил председатель совета директоров БПЗ Андрей Солодилов.

В составе груза как пятилитровые бутылки с водой – их удобно хранить, так и "полторашки" – их можно носить в военном рюкзаке.

Ценный груз повёз в ДНР водитель Николай Белушенко. В зону СВО он едет уже в третий раз. Говорит, что намерен доставить его вовремя.

"Не боятся только дураки. Так что всё будет нормально, доедем. Груз я планирую привезти в назначенное время, а подвести может только погода, ведь впереди – Уральские горы", – говорит он.

Как сообщили на предприятии, уже сейчас, не успев отправить эту партию гуманитарного груза, завод планирует новые акции в поддержку жителей новых регионов России.