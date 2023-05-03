20 вагонов и локомотив сошли с рельсов в Брянской области из-за подрыва ж/д полотна
Информацию подтвердили в РЖД
03 мая 2023, 01:03, ИА Амител
В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно. Как сообщает РБК, 20 вагонов грузового состава сошли с путей в Брянской области.
Информацию подтвердили в РЖД. Там заявили, что в 19:47 на перегоне Снежетьская – Белые Берега в Брянской области из-за "незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда".
Пострадавших в инциденте, по предварительной информации нет, открытого горения так же нет.
Подрыв подтвердил губернатор области Александр Богомаз. В Telegram-канале он заявил, что в районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельсов сошёл локомотив и несколько вагонов грузового состава.
14:00:49 03-05-2023
Преступно что не объявлено военное положение в приграничных областях. А так по законам военного времени расстрелять всех ответственных должностных лиц за обеспечение безопасности границ и территории России. За сутки дважды на одном объекте это перебор безответственности халатности преступной самонадеянности и неисполнения должностных полномочий.