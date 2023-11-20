20% жителей Алтайского края имеют зарплату менее 20 тысяч рублей
Наиболее распространенная зарплата в регионе — от 22 до 45 тысяч рублей
20 ноября 2023, 22:37, ИА Амител
В Алтайском крае каждый пятый работник получает менее 20 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости – регион занял 73-е место в рейтинге субъектов России по заработным платам.
Согласно подсчетам агентства, наиболее распространенная зарплата в регионе – от 22 до 45 тысяч рублей. В прошлом году она составляла 18-37 тысяч. При этом лишь 3,4% работников получают в месяц больше 100 тысяч рублей.
Республика Алтай в рейтинге оказалась выше – на 49-м месте. Свыше 100 тысяч рублей там зарабатывают 5,6% работников, а менее 20 тысяч – 15,3%. Типичное жалование чуть выше, чем в Алтайском крае, и составляет от 24 до 50 тысяч рублей.
23:14:12 20-11-2023
Самое интересное, что вот эти 20 процентов и нищие пенсионеры пойдут в марте и поддержат стабильность.
07:38:13 21-11-2023
Гость (23:14:12 20-11-2023) Самое интересное, что вот эти 20 процентов и нищие пенсионер... эти 20 процентов --- и еще какие то 30
09:59:23 21-11-2023
Гость (07:38:13 21-11-2023) эти 20 процентов --- и еще какие то 30... И еще какие-то 96%))
07:48:23 21-11-2023
Гость (23:14:12 20-11-2023) Самое интересное, что вот эти 20 процентов и нищие пенсионер... как дети малые-не важно как вы проголосует,важно как мы посчитаем
10:09:42 21-11-2023
гость (07:48:23 21-11-2023) как дети малые-не важно как вы проголосует,важно как мы посч... Есть факты неправильного подсчета голосов? А чего же тогда молчите? Или просто накинуть любите?
11:16:10 21-11-2023
Гость (10:09:42 21-11-2023) Есть факты неправильного подсчета голосов? А чего же тогда м... да куча их после каждых выборов обнародуют,вот только Эллочка-людоедочка делает удивленные глаза, и так же как вы,заявляет-вы фсе врете
12:41:39 21-11-2023
гость (11:16:10 21-11-2023) да куча их после каждых выборов обнародуют,вот только Эллочк... Их куча - это не ответ. Хоть один реально задокументированный факт озвучь.
15:32:48 21-11-2023
Гость (12:41:39 21-11-2023) Их куча - это не ответ. Хоть один реально задокументированны... да вам хоть какой ответ,вы все равно будете визжать-вы фсе врете
23:29:16 20-11-2023
Да неужели, а месяц назад по данным крайстата средняя зарплата в крае (в местных новостях) была 49 тысячь. Тото все удивлялись. Прошли выборы губернатора и все пропало, странно.
09:31:09 21-11-2023
Юрий (23:29:16 20-11-2023) Да неужели, а месяц назад по данным крайстата средняя зарпла... Прочитайте отличие средней от медианой. Знания и хорошее образование не дадут обмануть вас.
09:45:50 21-11-2023
Гость (09:31:09 21-11-2023) Прочитайте отличие средней от медианой. Знания и хорошее обр... А так даже интереснее получается) Ежели львиная доля народа получает медианную, то для того, чтобы средняя была на том уровне, который озвучивали, разрыв должен быть таким, что ой. Как говорится, почувствуйте разницу. А еще - "По данным Росстата за 2022 год медианная заработная плата составила 40 368 рублей. Средняя номинальная начисленная заработная плата составила 65 388 рублей." Если сравнить с АК, картинка получается удручающая.
05:55:22 21-11-2023
Ничего не меняется!
07:36:52 21-11-2023
менее 20 тысяч рублей --- получается МРОТ - 19242
08:14:04 21-11-2023
Гость (07:36:52 21-11-2023) менее 20 тысяч рублей --- получается МРОТ - 19242... А почему у нас пенсии ниже МРОТа?
09:04:03 21-11-2023
Гость (07:36:52 21-11-2023) менее 20 тысяч рублей --- получается МРОТ - 19242... 16 242. Девятнадцать будет на следующий год только.
07:40:51 21-11-2023
Возможно наоборот, эти 20 процентов в марте не поддержат
08:35:34 21-11-2023
Гость (07:40:51 21-11-2023) Возможно наоборот, эти 20 процентов в марте не поддержат... ] Основной электорат - пенсионеры и бюджетники....они в легкую дают минимум 60% голосов!
08:23:56 21-11-2023
Гость вы в какой стране живете? В России, если гипотетически 100% не придет на порог избирательных участков - результат: - "По данным, представленным ЦИК РФ, победу в первом туре одержал действующий президент России Владимир Путин с результатом 76,69 % голосов от принявших участие в голосовании, тем самым он был избран на второй срок подряд (и на четвёртый в общем, если учитывать его президентские сроки с 2000 по 2008 год)."
10:15:37 21-11-2023
Гость (08:23:56 21-11-2023) Гость вы в какой стране живете? В России, если гипотетически... А вы специалист в избирательном праве? Так представьтесь. Или вы просто профессиональный предполагатель? Ну вот так вам картина мира видится) Вы на основании чего такие выводы здесь выкладываете?
13:24:47 21-11-2023
Гость (10:15:37 21-11-2023) А вы специалист в избирательном праве? Так представьтесь. Ил... Гость, на основание действительности, когда отсутствует дурман пропаганды или попадает в среду где нет дурмана, то человек думает по другому. Не даром власть заботится, чтобы все смотрели телеизор и говорящие утюги.
08:36:17 21-11-2023
Не надо ныть, что "зарплаты маленькие", "край нищий" и бла-бла-бла... работать никто не хочет! Это-факт. У нас на предприятии открыты вакансии: разнорабочий - 36 тыс. ОКЛАД+выработка, карщик - 48 тыс., и всё мало... приходят на собеседование пьяными! А чё, он поехал на рыбопромысел, заработал полляма за 4 месяца, остальные 8 месяцев можно прибухивать ежедневно... и зачем работать?
08:51:22 21-11-2023
Гость (08:36:17 21-11-2023) Не надо ныть, что "зарплаты маленькие", "край нищий" и бла-б... Ну да вы прям 20% процентов жителей описали. Бухающие , ленивые вахтовики. Так им и надо!
09:34:07 21-11-2023
Гость (08:36:17 21-11-2023) Не надо ныть, что "зарплаты маленькие", "край нищий" и бла-б... ну на работу за 36 т.р. трезвым никто не пойдет.
10:13:57 21-11-2023
Гость (09:34:07 21-11-2023) ну на работу за 36 т.р. трезвым никто не пойдет.... Ну вот) разнорабочему 36 тысяч мало на ваш взгляд, и трезвым за такие деньги никто работать не будет) какая прелесть) а ничего, что это РАЗНОРАБОЧИЙ? То есть человек без образования, без специальности? Это подай-принеси-не мешай работа. Никакой ответственности, никаких навыков. Но вы считаете, что мало? А может ему тогда еще и морду вареньем намазать и путевку в санаторий подарить?
10:21:15 21-11-2023
Гость (10:13:57 21-11-2023) Ну вот) разнорабочему 36 тысяч мало на ваш взгляд, и трезвым... Дело вот в чем. По идее, уровень зп должен быть таким, чтобы человек мог на нее жить. А не существовать, после оплаты коммуналки перебиваясь с плохих продуктов на еще более плохие и копя на одежду и лекарства. То есть это не условный разнорабочий у нас получает "много", аж целых 36 тысяч или сколько там, а зп условного учителя-врача-инженера ниже плинтуса, ибо получают примерно как тот разнорабочий.
10:51:28 21-11-2023
Гость (10:21:15 21-11-2023) Дело вот в чем. По идее, уровень зп должен быть таким, чтобы... Вы демагогией не занимайтесь. По идее, раз уж мы заговорили за идею, все люди рождены для того чтобы быть счастливыми. Однако, на практике это очень-очень-очень не так. По идее и справедливость должна быть, и равенство, и братство. Но этого в реальности нет. Причем нет нигде в мире. Если ты разнорабочий, и твоя ценность для общества приближается к нулю, то про какие достойные зарплаты вы рот открываете? Насчет инженеров-учителей-врачей: я скажу неприятную вам вещь, но это правда - серьезные профессионалы этих профессий получают довольно неплохое вознаграждение за свой труд. Основная масса с профессиональным уровнем ниже среднего получают маленькие зарплаты. Условно: в отделе проектирования работают все инженеры, но есть рядовые, а есть руководители направлений, и есть еще ГИПы. Так вот у них у всех разные зарплаты и они различаются довольно сильно.
11:25:06 21-11-2023
Гость (10:51:28 21-11-2023) Вы демагогией не занимайтесь. По идее, раз уж мы заговорили ... Демагогией здесь занимаетесь именно вы. Зп в 36 тысяч, на руки 31 320. Минусуем коммуналку-телефон-и-нет, это смело примерно пятерка. Еще тысячи полторы-две проезд. Остается примерно 25 на все про все. Нет, прожить можно. Месяц, два, полгода. Жестко экономя на всем. А потом случится болячка, поломка чего-то типа стиралки, или что еще. И все. Подушки безопасности нет, все валится в штопор. И да, почему вы считаете, что человек не на "должности" должен получать маленькую зп? Что касаемо врачей, то почему рядовой врач (это что, что- то плохое?) должен получать минималку? Что, не нужны рядовые терапевты, окулисты, хирурги и т.д.? Все должны быть как минимум зав. отделениями? Что такое "ниже среднего уровня" для учителя? Желание получать нормальную зп за ставку и нежелание впахивать за две-три? И что вы будете делать без рядовых инженеров, если все будут начальниками? Нет, я понимаю, что вы, видимо, выбились и теперь свысока поглядываете на тех, кто не сумел или просто не хочет идти "вверх", но...
12:51:16 21-11-2023
Гость (11:25:06 21-11-2023) Демагогией здесь занимаетесь именно вы. Зп в 36 тысяч, на ру... Слушайте, а зачем разнорабочему интернет? Он читать то хоть умеет? Мы сейчас разбираемся с зарплатой разнорабочего в 36 тысяч, ок? Повторяю, зачем ему интернет? Зачем ему «стиралка»? Человек не удосужился получить образование и получить любую профессию. Это о чем говорит? О круге его жизненных интересов. На полторашку-две напитка, называемого ими пивом, они с этой зарплатой прекрасно имеют возможность существовать и дальше. Теперь про рядовых специалистов: так вся суть рядового специалиста, что ты приходишь работать в должности самого начального уровня, затем повышаешь квалификацию - передвигаешься в табели по должностям и зарплате, достигаешь более высокого положения. Тебе на смену приходят молодые - и так же начинают продвижение по штатному расписанию. В этом смысл прогресса. А если ты сел опой на стул и не отрываешь ее в усилиях стать лучше, то ты и останешься на начальной фазе карьеры, и соответственно зарплаты. Теперь вам понятно?
13:05:52 21-11-2023
Гость (12:51:16 21-11-2023) Слушайте, а зачем разнорабочему интернет? Он читать то хоть ... Ну, интернет сейчас, как показала практика, есть даже у людоедов типа вас. Так что... А теперь серьезно. Не могут все на итого "развиться" и сесть на высокие должности с высокими зп. Должностей не хватит. Это даже если не брать тот факт, что социального лифта у нас как такового уже нет в принципе. Плюс не все люди хотят и могут руководить и брать на себя ответственность. И это, заметьте, вполне нормально. И нет в этом абсолютно ничего плохого. А вот в том, что на большинстве работ зп такова, что можно сдохнуть, если не работать на две-три ставки, плохое есть. Еще раз, последний - любая зп должна позволять жить, а не существовать с хлеба на воду. Если вы считаете, что жить, а не выживать, имеют право не все - например, разнорабочие такого права лишены, то в дальнейшем разговоре смысла не вижу. Можете еще по форме черепа людей разделить, говорят, раньше так делали.
13:42:49 21-11-2023
Гость (11:25:06 21-11-2023) Демагогией здесь занимаетесь именно вы. Зп в 36 тысяч, на ру... Как раз демагогией зангимаетесь именно Вы, не прочитав моё сообщение, где вылезла цифра 36. Так вот, 36- на руки, это раз, а два, в тексте укаано "+выработка". Т.е. 36- оклад после налогообложения. Ну и у многих тут оклад 36?
14:09:47 21-11-2023
Гость (13:42:49 21-11-2023) Как раз демагогией зангимаетесь именно Вы, не прочитав моё с... Смешались в кучу кони, люди... Оклад - это твердая денежная сумма ДО налогообложения, никак не зависящая от всяких там выработок и рабочих дней в месяце. Плюс в вашем сообщении то, что 36 - это чистые после удержания ндфл не фигурирует. Так что читаю я именно то, что написано. Ну а выработка... Знаете, это как премия. Захотели - дали, захотели - не дали. Такой сферический конь в вакууме, предназначенный именно для того, чтобы при желании выплатить голый оклад. Это примерно как писать "зп до 50 тыс". Десять тоже до 50, никто ж никого не обманул, правда?
11:25:20 21-11-2023
Гость (10:51:28 21-11-2023) Вы демагогией не занимайтесь. По идее, раз уж мы заговорили ... таки не понятно,ты что считаешь нашего великого президента демагогом и вруном когда он объявил-работающий человек не может быть бедным ,а не являешься ли ты батенька инагентом и засланцем врагов
11:54:13 21-11-2023
Гость (10:51:28 21-11-2023) Вы демагогией не занимайтесь. По идее, раз уж мы заговорили ... Бесполезно им объяснять разницу между умениями, навыками и ответственностью людей, живущих в вечном ожидании 5-го и 20-го числа и людьми, которые обеспечивают само существование этих дней в календаре предприятия...
12:56:43 21-11-2023
Гость (11:54:13 21-11-2023) Бесполезно им объяснять разницу между умениями, навыками и о... Кгхм... То есть первые должны получать исключительно мрот, ибо ничтожества, и только вторые могут претендовать на нормальную зп? Что ж, ваш подход понятен. Вот только не могут все быть начальниками. Кто-то должен и дворником быть. И дворник, внезапно, тоже не должен быть презираем и жевать сухую корку. Но до вас это, видимо, донести нереально. А также то, что вторые, зачастую, получили свои должности отнюдь на за заслуги на предприятии)))
13:17:49 21-11-2023
Гость (12:56:43 21-11-2023) Кгхм... То есть первые должны получать исключительно мрот, и... Я нигде не сказал. что кто0то должен быть презираем и жить на подаяние или мрот. Это Вы себе это придумали и лихо оспорив, "победили". Вы галлюцинируете, тяпните аминазинчику...
13:35:48 21-11-2023
Гость (13:17:49 21-11-2023) Я нигде не сказал. что кто0то должен быть презираем и жить н... Нет, вы просто поддержали человека, написавшего "Если ты разнорабочий, и твоя ценность для общества приближается к нулю, то про какие достойные зарплаты вы рот открываете?" Из чего можно сделать вывод, что вы с ним в этом плане вполне солидарны.
11:36:09 21-11-2023
Гость (09:34:07 21-11-2023) ну на работу за 36 т.р. трезвым никто не пойдет.... Почему не пойдет? Я и мои коллеги ходим за меньшую сумму. Трезвые, материально-ответственные и работающие по 12 часов в день без праздничных дней и уборщиц. И знаете что, хотелось бы конечно получать больше, но я люблю свою работу и очень рада, что она у меня есть. А на жизнь мне хватает.
13:17:04 21-11-2023
Элен без ребят (11:36:09 21-11-2023) Почему не пойдет? Я и мои коллеги ходим за меньшую сумму. Тр... Элен, продолжай любить Владимира Владимировича, он вам и свет в окошке, и жить и строить помогает, и боженька в Красном углу. Не спорю, бывают такие люди.
11:03:18 21-11-2023
Гость (08:36:17 21-11-2023) Не надо ныть, что "зарплаты маленькие", "край нищий" и бла-б... Дружище ,а ты не пробовал 5дневку разнорабочим за 36тыс.? До урала где живут белые люди тебя бы не поняли. А за уралом ведь живут негры для них 36 тыс., это суперзарплата.
11:19:41 21-11-2023
Юрий (11:03:18 21-11-2023) Дружище ,а ты не пробовал 5дневку разнорабочим за 36тыс.? Д... Юра, а зачем ты работаешь разнорабочим? Тебе Родина среднее образование бесплатное дала? Дала. Среднее специальное бесплатно можно было получить? Можно. А почему ты остановился в развитии? Ладно не будем про высшее образование, ты сейчас начнешь, что его невозможно бесплатно получить. Хотя у меня у двоих друзей летом этого года дети поступили на бюджетные места в ВУЗы в Томске и в Новосибирске. Но это такое себе. Ты социальный сорняк, и ты же жалуешься на маленькую оплату твоего неквалифицированного труда? Как в тебе эти две ипостаси умещаются?
11:50:22 21-11-2023
Юрий (11:03:18 21-11-2023) Дружище ,а ты не пробовал 5дневку разнорабочим за 36тыс.? Д... Твой дружище на цепи сидит... Я пробовал ещё и при СССР в цепном цеху на Станкаче работать, и вагоны разгружать и ещё много чего пробовал, когда мне нужно было заработать денег. А не сидел и не вытрёпывался с бюутылкой пива и сигареткой, и на жизнь не жаловался, как эти задраканы-минусаторы, которым надо ипотеку платить и 30-тилетний японский дришпак заправить...
12:54:28 21-11-2023
Гость (11:50:22 21-11-2023) Твой дружище на цепи сидит... Я пробовал ещё и при СССР в це... Рад заваших детей, имею высшее образование и работу. Удручает что человек с убогим виденьем мира, поставил в уровень социальных сорняков, сорняков кучу народа нашего края. С таким виденьем проблемы думаю ты долго будешь искать работников в свою контору. Удачи, отвечать не надо.
13:28:07 21-11-2023
Юрий (12:54:28 21-11-2023) Рад заваших детей, имею высшее образование и работу. Удруча... У тебя не хватает даже мозгов правильно ответить с цитированием нужного оппонента, какое тебе высшее образование, ты, поди, бутылку водки не откроешь, не сорвав резьбы..
13:41:59 21-11-2023
Гость (13:28:07 21-11-2023) Юрий (12:54:28 21-11-2023) Рад заваших детей, имею вы... Гость, есть "генеральская водка", там на пробке стрелкой показано в какую сторону крутить, чтобы несорвать резьбу, а генералы не чита тебе, имеют высшиее образаование и академий, не одну заканчивали.
13:57:22 21-11-2023
Гость (13:41:59 21-11-2023) Гость (13:28:07 21-11-2023) Юрий (12:54:28 21-11-2023)... Чтото ты мелковато упал, уже до водки добрался от региональных тем, в твоей жизни это больная тема?
13:49:18 21-11-2023
Гость (13:28:07 21-11-2023) Юрий (12:54:28 21-11-2023) Рад заваших детей, имею вы... Не переведуться никогда на Руси клоуны, или ты засланый казачек, чтобы народ побурлил.
11:25:00 21-11-2023
Гость (08:36:17 21-11-2023) Не надо ныть, что "зарплаты маленькие", "край нищий" и бла-б... для женщин 45+ у вас какие предложения?
13:04:25 21-11-2023
Элен без ребят (11:25:00 21-11-2023) для женщин 45+ у вас какие предложения? ... Этот человек вам ничего хорошего не предложит, вы для него социальный сорняк,как и большинство людей в крае,почитайте переписку выше.)))
13:30:22 21-11-2023
Юрий (13:04:25 21-11-2023) Этот человек вам ничего хорошего не предложит, вы для него с... а я почитала и потому задала этот вопрос- тест)
13:10:07 21-11-2023
Элен без ребят (11:25:00 21-11-2023) для женщин 45+ у вас какие предложения? ... Боюсь, для него женщины не люди. А уж за 45... Какая вам работа, на кладбище пора ползти.
13:34:21 21-11-2023
Элен без ребят (11:25:00 21-11-2023) для женщин 45+ у вас какие предложения? ... У нас, к сожалению, на предприятии работает всего одна женщина 45+, клеит этикетки, и увольнятся она не собирается. Остальной труд довольно тяжел физически. Это в СССР женщины варили сталь и клали рельсы и асфальт... сейчас это уже не допускается, к счастью.
13:52:16 21-11-2023
Гость (13:34:21 21-11-2023) У нас, к сожалению, на предприятии работает всего одна женщи... "сейчас это уже не допускается, к счастью." Гость, поднимись на квадрокоптере, в России к несчатью увидешь то, что в СССР не было и не могло быть.
09:18:05 21-11-2023
Через час напишут, что в АК средняя ЗП 60т. Типа методику подсчёта неправильную применяли до этого
09:36:45 21-11-2023
Гость (09:18:05 21-11-2023) Через час напишут, что в АК средняя ЗП 60т. Типа методику п... зачем менять методику. если вы не видите разницу между средней и наиболее распространённой (медианой).
12:23:53 21-11-2023
Гость (09:36:45 21-11-2023) зачем менять методику. если вы не видите разницу между средн... Вопрос стоит не в умных терминах статистики, поверь у меня высшее экономическое образование, а в том что 20% населения существуют на 20тыс. рублей, добавь сюда их детей и процент увеличиться. Откуда в крае такие зарплаты и почему живя в одной стране, одни и теже работы, оцениваются в разных регионах, с разбегом в разы. Судя по месту в рейтинге зарплат регионов 73, люди работают за еду.
13:23:33 21-11-2023
На 20ку существуют только те, кто вообще нихрена не хочет делать и получать отказы для службы занятости, чтобы гшосударство подкидывало на пивас и сиги пособие. Даже техничка, моющая подъезды зарабатывает больше, уж с такой-то работой справится каждый!
12:03:44 21-11-2023
Я надеюсь, что со временем работодатели придут к общему мнению, что надо создать реестр всех этих рыбаков, охранников, водителей белазов и прочей бродячей шелупони, которая валит дружно на вахту, а домой возвращается чтобы пересидеть несезони типа поработать где-нибудь, чтобы этих граждан не брать на нормальные работы- мотешься на заработки? Сиди дома или иди улицу подметать на минималку. Ну и в УК вернуть статью за тунеядство, разумеется.
14:07:16 21-11-2023
Гость (12:03:44 21-11-2023) Я надеюсь, что со временем работодатели придут к общему мнен... Я надеюсь, что со временем совки и те, кому они загадили мозги, все же вымрут. Как же вы всех достали!
13:13:26 21-11-2023
Что тут? Ухвативший боженьку за бубенцы решает кто быдло и кому место с бутылкой на лавке, а кто золотая молодежь которой место в кофейне Йель?
13:44:09 21-11-2023
причем из этих 20% от наглых работодателей (а где то сами того желая, чтобы утаить настоящую зп - кто из-за алиментов, кто то от приставов, кто-то, чтоб пособия получать) в черную получают 9 из 10, поэтому и считаются нищими. Если вчестную посчитать доход, то не меньше 50 тысяч выйдет. И горлопанят именно те, кто вечно считают, что им недодали, хотя большинство этого и не заслуживают
13:56:25 21-11-2023
Гость (13:44:09 21-11-2023) причем из этих 20% от наглых работодателей (а где то сами то... Мне отчего-то вспомнился Полиграф Полиграфович Шариков из нетленной книги М.А. Булгакова "Собачье сердце" и его рассуждения о пролетарии в споре с профессором: — Ну и что же он говорит, этот ваш прелестный домком? — Вы его напрасно прелестным ругаете! Он интересы защищает! — Чьи интересы, позвольте осведомиться? — Известно чьи, трудового элемента. — Вы что же, труженик? — Да уж известно, не нэпман.
16:03:51 21-11-2023
Интересный тут спор - 36 т.р. до или после вычетов, много это или мало...Господа-товарищи, вы правда идиоты??? Что такое 36??? Это даже не 500 зеленых! Основная масса живет в НИЩИТЕ, как не старается РОССТАТ! Вы знаете сколько оклад у воспитателя в детском саду? 17! и чтобы получать хотя бы 30 они берут вторые смены! Находятся на работе более 12 часов с вашими чадушками! И у всех у них минимум педколледж. Уйдут они, вы будете согласны, что воспитателями будут жертвы ЕГЭ без профобразования???