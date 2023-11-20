20% жителей Алтайского края имеют зарплату менее 20 тысяч рублей

Наиболее распространенная зарплата в регионе — от 22 до 45 тысяч рублей

20 ноября 2023, 22:37, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае каждый пятый работник получает менее 20 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости – регион занял 73-е место в рейтинге субъектов России по заработным платам.

Согласно подсчетам агентства, наиболее распространенная зарплата в регионе – от 22 до 45 тысяч рублей. В прошлом году она составляла 18-37 тысяч. При этом лишь 3,4% работников получают в месяц больше 100 тысяч рублей.

Республика Алтай в рейтинге оказалась выше – на 49-м месте. Свыше 100 тысяч рублей там зарабатывают 5,6% работников, а менее 20 тысяч – 15,3%. Типичное жалование чуть выше, чем в Алтайском крае, и составляет от 24 до 50 тысяч рублей.