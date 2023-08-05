21-летняя девушка зарезала подростка в Нижнем Новгороде
Убийство произошло во время застолья
05 августа 2023, 16:31, ИА Амител
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
В Нижнем Новгороде 21-летняя девушка убила 16-летнего подростка, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
Ночью 4 августа при распитии алкоголя в компании друзей между фигурантами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая ударила парня ножом в грудь.
"От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.
Свою вину девушка признала. СК завел дело по статье "Убийство". В ближайшее время фигурантке выдвинут обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее ревнивец зарезал жену на глазах у дочери в подмосковном Дмитрове.
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