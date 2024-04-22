21-летняя волейболистка Арина Михайлина могла покончить с собой

Ее тело обнаружили возле общежития на юго-востоке Москвы

22 апреля 2024, 20:45, ИА Амител

Фото: страница Арины Михайлиной во «ВКонтакте»

Спортсменка команды по пляжному волейболу "Заречье-Одинцово" Арина Михайлина умерла в 21 год. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

По информации "МК", спортсменка покончила с собой. Ее тело обнаружили возле общежития на юго-востоке Москвы. Врачи не смогли помочь Михайлиной.

По информации канала Baza, волейболистка переписывалась со своим молодым человеком за некоторое время до того, как ее обнаружили на улице. Юноша заметил, что девушка будто прощается с ним. Он решил вызвать скорую и сам отправился к общежитию. Первая бригада медиков констатировала, что помощь Михайлиной не нужна. После этого она покончила с собой.

За свою недолгую карьеру волейболистка становилась победительницей первенства России. Она выступала за молодежную сборную страны.