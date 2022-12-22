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210 тысяч за ёлочку. По какой цене продают самые дорогие новогодние деревья Барнаула

Самую дорогую ёлку в Барнауле надо ещё спилить и вывезти самому в город. Рассказываем, где она растёт, и показываем, как выглядит

22 декабря 2022, 07:01, ИА Амител

Фото: avito.ru
Фото: avito.ru

Самую дорогую на сегодняшний день на Avito новогоднюю ёлку в Барнауле продают за 210 тыс. рублей. Её высота — 5 м, диаметр ствола у комля — 23 см. Возраст ёлочки автор объявления оценивает приблизительно в 25 лет, а состояние указывает как новое.

Судя по снимкам, которые, правда, были сделаны летом, ёлка всё ещё на корню. То есть покупателю нужно будет дождаться, когда эту 25-летнюю красавицу срубят. А потом самому везти в Барнаул, так как растёт она где-то на частном участке в 35 км от города. На фото также видно, что красивая крона ели была искусственно сформирована долгими годами подрезки молодых отростков ветвей.

Фото: avito.ru

В целом же на этом сайте самые дорогие ели (и это преимущественно искусственные) предлагают в ценовой категории 10-15 тыс. рублей. Однако есть и совсем бюджетные варианты, например, искусственную ёлку здесь можно купить всего за 100 рублей. Но это если посмотреть на превью лота, внутри же объявления выясняется, что цены на ели указаны от 1,4 до 5,3 тыс. рублей.

А реально за сотню предлагают такое сказочное экофрендли дерево из зелёных ёршиков:

Фото: avito.ru

Оно б/у, но зато к нему дают в подарок красную звезду на макушку.

О том, сколько стоят и откуда в столицу Алтайского края везут натуральные новогодние деревья, читайте в специальном обзоре amic.ru с ёлочных базаров.

Комментарии 5

  • Месяц в новых регионах России продержался, купил елочку
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Елка за 210 косарей напоминает формой анальную пробку. Вот и думай кто ее ростил - нормальный человек или того...
    22 декабря, Гость   Ответить
  • "Елка за 210 косарей напоминает формой анальную пробку. Вот и думай кто ее ростил - нормальный человек или того..." Чувствуется тяжелое у Вас было детство - раз у Вас такие ассоциации про Новый год!
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Видимо спецы видят на что похожа елка, есть опыт.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Чувствуется тяжелое у Вас было детство - раз у Вас такие ассоциации про Новый год!--------он всегда об анальных пробках думает
    22 декабря, Гость   Ответить
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