22 человека погибли при стрельбе в американском штате Мэн

Еще десятки числятся пострадавшими

26 октября 2023, 08:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В городе Льюистон американского штата Мэн произошла массовая стрельба, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

В результате инцидента погибли 22 человека, еще до 60 ранены.

Отмечается, что огонь велся в трех разных местах, среди них – торговый центр и бар. В городе мобилизованы полицейские, также задействованы сотрудники ФБР.