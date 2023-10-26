22 человека погибли при стрельбе в американском штате Мэн
Еще десятки числятся пострадавшими
26 октября 2023, 08:41, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В городе Льюистон американского штата Мэн произошла массовая стрельба, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
В результате инцидента погибли 22 человека, еще до 60 ранены.
Отмечается, что огонь велся в трех разных местах, среди них – торговый центр и бар. В городе мобилизованы полицейские, также задействованы сотрудники ФБР.
08:51:52 26-10-2023
Может кто-то типа ХАМАС?
10:20:39 26-10-2023
Трагедия. Только соболезнования.
11:04:56 26-10-2023
чего ещё ожидать в стране созданной пиратами и беглыми каторжниками...!?
12:10:14 26-10-2023
Гость (11:04:56 26-10-2023) чего ещё ожидать в стране созданной пиратами и беглыми катор... ] Австралия вообще удаленной тюрьмой была, но там такой фигни нет.
13:14:47 26-10-2023
Гость (12:10:14 26-10-2023) Гость (11:04:56 26-10-2023) чего ещё ожидать в стране ... но она и не претендует на мировое господство...
14:22:51 26-10-2023
Гость (13:14:47 26-10-2023) но она и не претендует на мировое господство...... Господи боже...обычные люди погибли, а не политики, возможно молодые, не успевшие пожить или кто то, кто людям жизнь спасал, чьи то дочери и сыновья, а вы все о своем((( Где вы там в наши дни пиратов и каторжников увидели? Дикость какая то. Это единственная страна, где собраны все люди МИРА - индусы, китайцы, русские... и т.д. И приезжают туда каждый год новые люди, в основной своей массе талантливые специалисты (другие там нафиг не нужны)!!! Откуда столько яда? Радуйтесь, что у нас не разрешено оружие иметь всем подряд, а то страшно представить, как быстро бы мы друг друга перестреляли всей страной, а так только по домашнему насилию мы впереди планеты всей, а это больше убитых, чем у них в таких расстрелах погибает. Мрази есть в любой стране и в любой нации. А чужие грехи не делают вас святым. У нас тоже шутинги бывают, и массовые побоища, и маньяки, и педофилы и т.д., но нигде не слышал, что бы нас, как нацию, за это оскорбляли. Или по вашей логике мы должны как должное воспринимать такие же стереотипы о том, что все "русские" воры и алкаши?
15:05:09 26-10-2023
Иван (14:22:51 26-10-2023) Господи боже...обычные люди погибли, а не политики, возможно... В ночных боулингах, барах - не обычные люди, там своя тусовка.
16:53:53 26-10-2023
Гость (15:05:09 26-10-2023) В ночных боулингах, барах - не обычные люди, там своя тусовк... Мы доче на 13 лет заказывали дорожку в боулинге и пригласили ребятишек поиграть. Вот такая тусовка была) всем было весело) представьте, нас бы вместе с детьми расстрелял сумасшедший? за что? потому что нечего в боулинг было ходить? или все таки, один больной псих в своем паскудном высокомерии решил в бога поиграть? А где ни будь в чатах сидели бы люди из другой страны и писали бы про нас убитых, то же, что комментатор выше. Получается, наша смерть обязательно была бы нужна, что бы кого то порадовать или дать повод позлорадствовать. А в Ижевске не так давно шуттинг был, нечего молодежи в универах тусовки собирать на парах получается? Ну так же нельзя, это ведь бесчеловечно, это именно такая же логика, как у этого убийцы с автоматом. Его тоже чужая смерть порадовала, за этим он туда и пришел и сделал, то что сделал
15:06:15 26-10-2023
Иван (14:22:51 26-10-2023) Господи боже...обычные люди погибли, а не политики, возможно... А палестинцев вам не жалко?
16:31:44 26-10-2023
Гость (15:06:15 26-10-2023) А палестинцев вам не жалко?... а палестинцы здесь причем???
17:06:02 26-10-2023
Иван (16:31:44 26-10-2023) а палестинцы здесь причем???... Они сейчас тысячами умирают. При том хотя бы. И тоже при обстрелах.
17:22:56 26-10-2023
Гость (17:06:02 26-10-2023) Они сейчас тысячами умирают. При том хотя бы. И тоже при обс... Так я в курсе. А к шутингу в штатах они каким боком?