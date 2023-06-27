2,2 миллиона рублей похитили мошенники у жительницы Алтайского края

Женщина лишилась сбережений, набрала кредитов и продала автомобиль

27 июня 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

48-летняя жительница Рубцовска поверила мошеннику и лишилась 2 млн 235 тысяч рублей, сообщили в главке МВД Алтайского края.

Женщине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сказал, что аферисты пытаются снять с ее счета деньги и оформить кредит. Чтобы сохранить накопления, он предложил перевести их на "безопасный счет".

В итоге горожанка не только отправила туда собственные деньги, но и набрала кредитов, а также продала автомобиль. И только потом поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.