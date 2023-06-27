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2,2 миллиона рублей похитили мошенники у жительницы Алтайского края

Женщина лишилась сбережений, набрала кредитов и продала автомобиль

27 июня 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

48-летняя жительница Рубцовска поверила мошеннику и лишилась 2 млн 235 тысяч рублей, сообщили в главке МВД Алтайского края.

Женщине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сказал, что аферисты пытаются снять с ее счета деньги и оформить кредит. Чтобы сохранить накопления, он предложил перевести их на "безопасный счет".

В итоге горожанка не только отправила туда собственные деньги, но и набрала кредитов, а также продала автомобиль. И только потом поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Рубцовск Мошенники

Комментарии 7

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Гость

12:50:40 27-06-2023

Люди, ну когда же вы будете думать головой? Почему верите незнакомым людям?

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Гость

12:59:05 27-06-2023

ГИПНОЗ???

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Гость

15:10:05 27-06-2023

Гость (12:59:05 27-06-2023) ГИПНОЗ???... Я думаю, да.

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Гость

13:02:28 27-06-2023

Это люди с деньгами. Какие нибудь да имеющимися. Ну нет у меня лишней тысячи даже. И за последние лет 5 вообще никто никогда не звонил.

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Гость

13:56:31 27-06-2023

Откуда у мошенника инфа, что тетка при деньгах??? Опять банки инфу слили?

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Гость

05:41:31 28-06-2023

Гость (13:56:31 27-06-2023) Откуда у мошенника инфа, что тетка при деньгах??? Опять банк... при каких деньгах? продала машину и кредитов набрала...

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Гость

16:57:42 27-06-2023

А машину как уговаривают продать? С кредитами и счетами вроде понятно.

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