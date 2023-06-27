2,2 миллиона рублей похитили мошенники у жительницы Алтайского края
Женщина лишилась сбережений, набрала кредитов и продала автомобиль
27 июня 2023, 12:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
48-летняя жительница Рубцовска поверила мошеннику и лишилась 2 млн 235 тысяч рублей, сообщили в главке МВД Алтайского края.
Женщине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сказал, что аферисты пытаются снять с ее счета деньги и оформить кредит. Чтобы сохранить накопления, он предложил перевести их на "безопасный счет".
В итоге горожанка не только отправила туда собственные деньги, но и набрала кредитов, а также продала автомобиль. И только потом поняла, что ее обманули.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
12:50:40 27-06-2023
Люди, ну когда же вы будете думать головой? Почему верите незнакомым людям?
12:59:05 27-06-2023
ГИПНОЗ???
15:10:05 27-06-2023
Гость (12:59:05 27-06-2023) ГИПНОЗ???... Я думаю, да.
13:02:28 27-06-2023
Это люди с деньгами. Какие нибудь да имеющимися. Ну нет у меня лишней тысячи даже. И за последние лет 5 вообще никто никогда не звонил.
13:56:31 27-06-2023
Откуда у мошенника инфа, что тетка при деньгах??? Опять банки инфу слили?
05:41:31 28-06-2023
Гость (13:56:31 27-06-2023) Откуда у мошенника инфа, что тетка при деньгах??? Опять банк... при каких деньгах? продала машину и кредитов набрала...
16:57:42 27-06-2023
А машину как уговаривают продать? С кредитами и счетами вроде понятно.