23 февраля в Барнауле перекроют проезд по улице Пушкина
Автобусы будут ездить по изменённым маршрутам
20 февраля 2023, 15:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
23 февраля в Барнауле временно перекроют движение по улице Пушкина – от проспекта Ленина до Социалистического проспекта с 06:00 до 13:00, сообщили в мэрии.
Ограничение связано с проведением праздничного мероприятия в честь Дня защитника Отечества.
На это время изменится движение нескольких автобусов:
- № 20: при движении на конечную остановку "Площадь Спартака": Ленина – Гоголя – Социалистический – Пушкина, в обратном направлении без изменений;
- № 47, 55, 70р: при движении в сторону проспекта Красноармейского: Ленина – Гоголя – Социалистический – Пушкина – Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений;
- № 109, 109оп: при движении в сторону проспекта Красноармейского: Ленина – Гоголя – Социалистический – Ползунова – Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений.
Водителей просят быть внимательными при проезде указанного участка дороги, по возможности заранее выбирать маршруты объезда.
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