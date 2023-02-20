23 февраля в Барнауле перекроют проезд по улице Пушкина

Автобусы будут ездить по изменённым маршрутам

20 февраля 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

23 февраля в Барнауле временно перекроют движение по улице Пушкина – от проспекта Ленина до Социалистического проспекта с 06:00 до 13:00, сообщили в мэрии.

Ограничение связано с проведением праздничного мероприятия в честь Дня защитника Отечества.

На это время изменится движение нескольких автобусов:

№ 20: при движении на конечную остановку "Площадь Спартака": Ленина – Гоголя – Социалистический – Пушкина, в обратном направлении без изменений;

№ 47, 55, 70р: при движении в сторону проспекта Красноармейского: Ленина – Гоголя – Социалистический – Пушкина – Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений;

№ 109, 109оп: при движении в сторону проспекта Красноармейского: Ленина – Гоголя – Социалистический – Ползунова – Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений.

Водителей просят быть внимательными при проезде указанного участка дороги, по возможности заранее выбирать маршруты объезда.