23 ноября в Барнауле отключат светофоры на нескольких участках

Это связано с плановыми ремонтными работами на электросетях

22 ноября 2023, 19:07, ИА Амител

Фото: barnaul.org

23 ноября в Барнауле временно отключат светофоры на нескольких участках дорог. Как сообщает пресс-центр мэрии, это связано с плановыми ремонтными работами на электросетях.

Так, с 09:00 до 12:00 будет отключен светофор на Змеиногорском тракте в районе Телецентра, с 13:30 до 16:00 – на улице Антона Петрова в районе здания № 219.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД, регулировщиков Госавтоинспекции.