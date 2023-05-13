День Черноморского флота отмечают с 1996 года

13 мая 2023, 07:29, ИА Амител

13 мая Черноморскому флоту России исполнилось 240 лет. Именно в этот день в 1783 году эскадра Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачёва зашла в Ахтиарскую бухту. Она стала основным местом базирования российских кораблей. В июне 1783 года были заложены первые четыре здания будущего города и порта Севастополь.

День Черноморского флота установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ Феликса Громова в 1996 году. Подробнее о составе Черноморского флота и его основных задачах – в инфографике amic.ru.