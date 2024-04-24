Комбинация из двоек и четверок обещает нам как взлеты, так и падения

24 апреля 2024, 06:40, ИА Амител

Солнечные лучи выглядывают из-за Земли / Фото: pixabay.com

Дату 24.04.2024 некоторые астрологи и нумерологи считают зеркальной. Пусть это число и невозможно "зеркально" разделить на две одинаковые части, получившиеся сочетания цифр эзотерики называют мистическим. По их мнению, этот день будет обладать особенной энергией.

Рассказываем, чем опасна зеркальная дата 24 апреля 2024 года и как правильно загадать желание в этот день, чтобы оно сбылось.

1 Почему 24 апреля 2024 года – это зеркальная дата? Формально это не считается зеркальной датой. Наиболее щепетильные нумерологи отмечают, что зеркальной можно считать лишь дату, которая полностью "отражается", разделяясь надвое. Например, 12.02.2021. Тем не менее некоторые астрологи и нумерологи убеждены, что неполные зеркальные даты, в которых повторяются некоторые цифры, тоже обладают мощной энергией.

2 Что означает сочетание цифр 24.04.2024? По мнению нумерологов, два – очень нестабильное число. С одной стороны, оно несет в себе гармонию и спокойствие. С другой, оно всегда готово преподнести скандальный сюрприз. А вот четверка – это символ стабильности и трудолюбия. Это число несет в себе огромные перспективы для тех, кто начинает новое большое дело. Нули, которые тоже присутствуют в дате, дополнительно усиливают эти эффекты. Кроме того, некоторые специалисты считают, что все числа нужно перемножить. Они считают, что получившееся новое число обещает нам удачу 24 апреля.

3 Что нужно делать 24 апреля 2024 года, чтобы привлечь удачу? Астрологи считают, что 24 апреля 2024 года нужно как можно больше времени провести с самыми близкими. Очень важно в этот день сохранять спокойствие и гармонию внутри себя. Кроме того, можно смело браться за новые проекты. Велик шанс, что они принесут вам огромную выгоду. Расставаться в этот день не рекомендуется – велик риск, что вы пожалеете. А вот начинать отношения и даже выходить замуж нумерологи и астрологи очень даже советуют.

4 Что нельзя делать в зеркальную дату 24.04.2024? В этот день не нужно грустить и предаваться негативным эмоциям. Любые конфликты с окружающими принесут вам лишь дискомфорт. Даже если вы правы, удовлетворения вы не почувствуете. Также нумерологи запрещают в зеркальную дату брать или давать в долг. И вообще, любые денежные операции лучше отложить на потом.