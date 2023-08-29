25 домов остались без горячей воды из-за ремонта трубопровода в Барнауле

Воду дадут только ночью

29 августа 2023, 09:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле отключили горячую воду в 25 многоквартирных домах, сообщают в СГК.

"Отключение продлится с 9:00 29 августа до 01:00 30 августа", – пояснили в компании.

Причина временных неудобств связана с проведением демонтажа заглушек на магистральном трубопроводе в районе дома №80 по Павловскому тракту.

Список попадающих под отключение адресов доступен ниже: