25 домов остались без горячей воды из-за ремонта трубопровода в Барнауле
Воду дадут только ночью
29 августа 2023, 09:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле отключили горячую воду в 25 многоквартирных домах, сообщают в СГК.
"Отключение продлится с 9:00 29 августа до 01:00 30 августа", – пояснили в компании.
Причина временных неудобств связана с проведением демонтажа заглушек на магистральном трубопроводе в районе дома №80 по Павловскому тракту.
Список попадающих под отключение адресов доступен ниже:
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