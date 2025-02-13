25 лет вкуса и качества. Алтайские семечки вновь получили золотую медаль в Москве

Компанию "ВелКен" наградили за качество продукта

13 февраля 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFHsrANt

Продукция "ГИГАЗУМ" и награды / Фото: компания "ВелКен"

В 2025 году "ВелКен" отмечет знаменательную дату – 25-летний юбилей. За четверть века компания прошла путь от оптовой торговли подсолнечником до создания собственного производства жареных семечек, завоевав любовь потребителей и признание экспертов.

Так, "ВелКен" вновь удостоили золотой медали за жареные семечки "ГИГАЗУМ" в ежегодном международном дегустационном конкурсе "Лучший продукт года" в рамках престижной международной выставки продуктов питания, напитков и сырья "Продэкспо" в Москве. Награда стала очередным подтверждением высокого качества продукции "ВелКен".

Ранее, в 2024 году, полосатые семечки бренда "Зум Зум" были признаны лауреатом конкурса "Лучший алтайский товар 2024 года" и стали дипломантом конкурса "100 лучших товаров России".

Семечки бренда и производство / Фото: компания "ВелКен"

Юбилейный год для "ВелКен" ознаменовался не только наградами, но и обновлением дизайна упаковки любимого многими в Сибири бренда "Зум Зум". Новая упаковка стала более современной и заметной, сохранив при этом узнаваемость. Семечки "Зум Зум" позиционируют как "новый русский фиджет" – вкусная, полезная и доступная альтернатива модным спиннерам и антистрессам, помогающая расслабиться в ритме современных будней.

Для "ВелКен" получение наград и признание качества продукции – главный приоритет. Компания постоянно совершенствует производство, контролирует качество, создает команду профессионалов, развивает и популяризирует свои бренды и по-настоящему любит свое дело.

ООО "ВелКен"

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