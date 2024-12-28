25 пожаров вспыхнуло за сутки в Алтайском крае

Большую часть возгораний потушили в жилом секторе

28 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Огонь / Фото: Elisabeth Arnold / unsplash.com

27 декабря в Алтайском крае потушили 25 пожаров, 15 из которых произошло в жилом секторе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, одно из возгораний вспыхнуло вблизи райцентра Егорьевского района. Загорелись частный дом и баня.

"Площадь возгорания составила около 140 квадратных метров. На пожаре работали шесть человек личного состава и три единицы техники. Пострадавших нет", – рассказали в МЧС.

Предварительной причиной пожара называют нарушение правил монтажа электрооборудования.