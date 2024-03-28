250 тысяч полисов ипотечного страхования жилья оформили в прошлом году в Сибири

Страховка защитит собственника от непредвиденных расходов в случае происшествий

28 марта 2024, 12:30, ИА Амител erid: LjN8KH71d

Дом. Страхование / Фото: ijeab / freepik.com

Около четверти миллиона полисов ипотечного страхования жилья в прошлом году оформили жители регионов Сибири в дочерней компании Сбера – "СберСтраховании".

Продукт наиболее популярен в Красноярском крае, на долю которого приходится почти четверть всех полисов. Также в топ регионов с высоким спросом на этот вид страхования входят Новосибирская область, Кузбасс, Алтайский край, Омская и Томская области.

А лидерами по росту спроса на ипотечное страхование жилья в начале 2024 года выступают:

Республика Алтай;

Новосибирская область;

Республика Хакасия.

"Страхование недвижимости – один из наиболее востребованных видов страхования в Сбере, в том числе в регионах Сибири. Страховка защитит собственника от непредвиденных расходов в случае происшествий в квартире, от разбирательств с соседями в случае ущерба их имуществу, а также позволит исключить финансовые риски при сдаче жилья в аренду", – говорит председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

ПАО "Сбербанк"

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