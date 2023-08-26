26 пешеходов погибли в результате наездов с начала года в Алтайском крае
Основная причина таких происшествий – нарушение ПДД как пешеходами, так и водителями
26 августа 2023, 14:33, ИА Амител
В Алтайском крае за семь месяцев 2023 года зарегистрировали 355 наездов на пешеходов, в которых 26 человек погибли и 340 – пострадали, сообщили в МВД региона.
В ведомстве отметили, что по статистике наезд на пешеходов – один из самых распространенных видов ДТП в городских условиях. Основная причина подобных происшествий – нарушение ПДД как пешеходами, так и водителями.
В связи с этим пешеходов призывают ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочине, двигаясь навстречу движению транспортных средств. Кроме того, следует внимательно переходить дорогу и не стоять близко к проезжей части, находясь на остановке общественного транспорта.
Водителям также необходимо соблюдать осторожность при проезде людных участков.
"Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами, остановками маршрутных транспортных средств, перекрестками. Особую осторожность следует проявлять местах, где вероятно появление детей на проезжей части", – подчеркнули в ведомстве.
10:57:02 28-08-2023
когда я был маленьким нас учили - подошел к дороге, посмотрел налево, направо и если не создаёшь помех машинам переходишь, а на переходе то же самое, но убеждаешься что тебя пропускают... так как машина не может мгновенно остановиться... А некоторые идут вдоль дороги, а в метре перед машиной кидаются на пешеходный переход и ругаются что их не пропустили - а как? Надо себя вести так чтобы понятно что ты хочешь сделать, куда идти или лучше остановиться на 3-5 секунд и посмотреть!