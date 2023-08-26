26 пешеходов погибли в результате наездов с начала года в Алтайском крае

Основная причина таких происшествий – нарушение ПДД как пешеходами, так и водителями

26 августа 2023, 14:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае за семь месяцев 2023 года зарегистрировали 355 наездов на пешеходов, в которых 26 человек погибли и 340 – пострадали, сообщили в МВД региона.

В ведомстве отметили, что по статистике наезд на пешеходов – один из самых распространенных видов ДТП в городских условиях. Основная причина подобных происшествий – нарушение ПДД как пешеходами, так и водителями.

В связи с этим пешеходов призывают ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочине, двигаясь навстречу движению транспортных средств. Кроме того, следует внимательно переходить дорогу и не стоять близко к проезжей части, находясь на остановке общественного транспорта.

Водителям также необходимо соблюдать осторожность при проезде людных участков.