266 человек эвакуировали из алтайской школы

В здании сработала пожарная тревога

22 февраля 2024, 12:15, ИА Амител

Пожарные у школы в Поспелихе / Фото: "Инцидент Барнаул"

Детей и педагогов эвакуировали из школы № 4 в селе Поспелиха Алтайского края из-за сработавшей пожарной сигнализации.

Как сообщили в МЧС региона, здание покинули 240 детей и 26 взрослых, пострадавших нет.

Прибывшие на место пожарные установили, что причиной тревоги стало короткое замыкание электрощитка. Возгорание за этим не последовало.