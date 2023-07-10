27-летняя жительница Алтая перевела мошенникам 90 тысяч в надежде спасти накопления
Возбуждено уголовное дело
10 июля 2023, 08:32, ИА Амител
Фото: pxhere.com
27-летняя жительница Майминского района Республики Алтай обратилась в полицию с заявлением о том, что мошенники похитили у нее 90 тысяч рублей.
Как сообщили в региональном МВД, позвонивший сельчанке незнакомец представился сотрудником банка и доложил о попытке незаконного доступа к ее личному кабинету.
Девушке предложили снять наличные и перевести на "специальную банковскую ячейку".
Поверив мошенникам, потерпевшая осуществила три платежа на счет, продиктованный злоумышленниками. После этого лжебанкир перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину".
08:38:55 10-07-2023
Ну не знаю, сколько говорить уже можно о мошенниках? Наверно дураки только так лечатся, на своём опыте. По другому не понимают. Вот даже не жалко ни сколько эту даму.
08:51:41 10-07-2023
Гость (08:38:55 10-07-2023) Ну не знаю, сколько говорить уже можно о мошенниках? Наверно... Ну не знаю, сколько можно говорить, что дороги лучше не переходить вовсе? Столько неадекватов за рулем, что даже по пешеходным переходам опасно. Вот даже не жалко нисколько сбитых пешеходов. По другому не понимают (дураки наверное, по мнению автора предыдущего комментария)...
08:44:33 10-07-2023
Майма - деревня дуракоффф.
08:52:44 10-07-2023
Гость (08:44:33 10-07-2023) Майма - деревня дуракоффф.... Хорошо хоть ты один умник тут отметился....
10:26:10 10-07-2023
Ха-ха! дешевле не пользоваться телефоном от слова сосем.