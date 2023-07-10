27-летняя жительница Алтая перевела мошенникам 90 тысяч в надежде спасти накопления

Возбуждено уголовное дело

10 июля 2023, 08:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

27-летняя жительница Майминского района Республики Алтай обратилась в полицию с заявлением о том, что мошенники похитили у нее 90 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном МВД, позвонивший сельчанке незнакомец представился сотрудником банка и доложил о попытке незаконного доступа к ее личному кабинету.

Девушке предложили снять наличные и перевести на "специальную банковскую ячейку".

Поверив мошенникам, потерпевшая осуществила три платежа на счет, продиктованный злоумышленниками. После этого лжебанкир перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину".