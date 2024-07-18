272 звонка за 10 минут. Как билайн защищает от телефонных преступников

На помощь абоненту билайн приходит ряд специальных сервисов и группа быстрого реагирования

18 июля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JvJzF

Телефонный мошенник / Фото: freepik.com

Каждую секунду жителям России поступает 94 звонка от мошенников. В сутки мобильные операторы насчитывают до 8,2 млн звонков от злоумышленников. Атаке подвержены абоненты всех мобильных операторов. По данным одного из крупнейших банков России, только за 2023 год со счетов граждан телефонным мошенникам удалось похитить более 250 млрд рублей.

Каждый абонент

"Только в Новосибирске, Барнауле и Кемерове за пять месяцев 2024 года мошенники сделали более 2,7 млн звонков абонентам сети билайн. А на этой территории у нас проживают около 2 млн клиентов. Это значит, что хотя бы один такой звонок получил наш каждый абонент", – говорит директор Восточного региона билайн Максим Шарков.

Директор Восточного региона билайн Максим Шарков / Фото пресс-службы билайн

Работа мошенников поставлена практически в промышленный режим: на выбранную "жертву" звонки сыплются с невероятной частотой.

Самый настойчивый мошенник пытался совершить 130 вызовов жителю Новосибирска за три минуты, то есть более 40 вызовов в минуту.



В Барнауле атака мошенников на абонента длилась 10 минут, было заблокировано 272 вызова.



В Кемерове атака длилась четыре минуты. Было заблокировано 78 вызовов.



Чаще всего мошенники звонят мужчинам в возрасте 41-46 лет и женщинам в возрасте 45-48 лет.

"Темная сторона" телекома

"Карты в руки" злоумышленники получили из-за развития "серого" рынка по продаже сим-карт. В начале 2000-х годов мобильные телефоны стали очень доступны, и, соответственно, начали десятками миллионов продаваться сим-карты. Чтобы удовлетворять этот спрос, операторам приходилось пользоваться помощью посредников. И оказалось, что не всегда партнеры корректно идентифицируют пользователей. Криминальный мир очень быстро нашел этому применение.

"Грубо говоря, в стране почти 100 000 000 сим-карт продается. Откуда этот спрос? Приезжают люди на заработки, например, из других стран, им нужна сим-карта. Мы себе и детям покупаем гаджеты, что-то еще, куда требуется сим-карта. Дети вырастают, им требуются новые карты. Но таких сегментов очень немного. Эксперты посчитали: в России реальный спрос около 20 000 000 сим-карт, а то и меньше", – говорит Шарков.От незарегистрированной сим-карты, даже если ее отследили операторы или правоохранители, легко избавиться, а после использовать новую.

"Кто из нас сегодня без опаски отвечает на звонки с незнакомых номеров? А своих пожилых родственников мы даже учим и напоминаем: не отвечать на такие звонки никогда", – констатирует Шарков.

Директор Восточного региона билайн Максим Шарков / Фото пресс-службы билайн

Моя безопасность

Билайн одним из первых мобильных операторов России ужесточил требования при продаже сим-карт. Решили, что качественная абонентская база, а значит, и безопасность клиента, который доверился компании, важнее сиюминутной прибыли.

Помимо этого, в билайне разработали особый подход к безопасности клиентов и назвали его "Моя безопасность", рассказывает директор по управлению фродом билайн Петр Алферов.

"Несколько лет назад мы сильно изменили подходы к безопасности. В центр поставили нашего клиента. То есть мы видим, что мошеннические атаки могут продолжаться 10, 20, даже 30 минут и количество вызовов может превышать тысячу-полторы. Стало понятно, что какой-то звонок мы все-таки можем пропустить. Поэтому концентрируемся не на номерах, с которых идут атаки, а на выявлении жертвы", – объясняет принцип работы "купола" Петр Алферов.

Как только в билайне понимают, что этот абонент подвержен атаке, то выстраивают вокруг него персональный контур безопасности. В это время пропускают только звонки с доверенных контактов абонента и отбивают все мошеннические.

Кроме этого, абонент получает СМС о том, что на него ведется атака мошенников и нужно быть внимательным.

"Если вдруг какой-то звонок пробился и мы наблюдаем нетипичное поведение абонента: он во время разговора переходит в приложение банка или в "Госуслуги", вспоминает пароли, мы можем даже заблокировать на время трафик, чтобы убедиться, что человек не стал жертвой мошенников", – говорит Алферов.Сервисы билайна для защиты абонента



– Виртуальный секретарь-помощник – работает как антиспам-фильтр и как личный цифровой ассистент. Предупреждает о звонке от спамеров и мошенников, выводя информацию о них на экран смартфона;

– дополнительная защита от замены сим-карт мошенниками;

– "группа быстрого реагирования" – помогает бороться с мошенниками. Звонить: 0611 или писать в приложении оператора. Команда специалистов помогает разобраться в сложных ситуациях, связанных с мошенническими звонками, консультирует, как поступить в той или иной ситуации и при необходимости может оперативно связаться с поддержкой банков, а также подскажет, как защитить аккаунты в банках, Госуслугах и мессенджерах;

– "Этикетка" – это сервис для b2b-клиентов, который "подписывает" компании, чтобы абонент понимал, от кого поступил звонок."По данным исследования ComNews Research*, по защите телефонных номеров от мошеннических действий билайн – один из самых безопасных операторов", – подчеркивает Максим Шарков.

Директор Восточного региона билайн Максим Шарков / Фото пресс-службы билайн

Умная сеть

Важно не только сохранить деньги клиента, но и создать безопасные условия для него самого, уверены в компании. Одно из таких условий – быть всегда на связи, рассказывает руководитель новосибирского отделения билайн Сергей Бубен.

Билайн активно работает над тем, чтобы обеспечить высокую надежность своей сети на территории своего присутствия.

Руководитель новосибирского отделения билайн Сергей Бубен / Фото пресс-службы билайн

"Мобильная связь позволяет обеспечить комфорт, удобство общения с близкими, безопасность, доступ к информации и многие другие блага. Для достижения этого мы используем и развиваем несколько технологий. Их совокупность внутри компании мы называем умной сетью", – рассказывает Сергей Бубен.

Из каких сервисов состоит умная сеть билайна:



Рефарминг – ускоряет интернет;

SON* – подстраивает сеть под абонента;

виртуальный эксперт – непрерывно мониторит и контролирует работу сети;

VoLTE* (голос поверх LTE) и VoWiFi* (голос поверх WiFi) – улучшают качество голосовых звонков.

Один в поле не воин

Пока операторы ищут способы защитить своих абонентов, злоумышленники находят возможности для новых афер. Так, все актуальнее становится мошенничество в мессенджерах и использование дипфейков – с помощью подменного голоса или видеоизображения.

Эксперты уверены: победить в этой войне можно только объединившись – операторам, банкам, государству, правоохранителям.

"Наш абонент контактирует с цифровой экономикой через огромное количество каналов: соцсети, мессенджеры, сервисы услуг – и мы должны объединиться, чтобы его защитить. Мы призываем к партнерству телеком-операторов, банкиров, государство. Без такого взаимодействия нам никому не справиться", – объясняет Петр Алферов.

Эксперты билайна предлагают в России на законодательном уровне ввести:

– активацию сим-карт только после регистрации;

– верификацию абонентов через портал госуслуг;

– ограничение до 100 сим-карт на одного абонента (по паспортным данным);

– штрафы для недобросовестных дистрибьюторов, продающих "серые" сим-карты.

В билайне намерены сделать мобильную связь по-настоящему безопасной.

* ComNews Research ("КомНьюсРисерч"); SON ("СОН"); VoLTE ("ВоЛТЕ"); VoWiFi ("ВоВайФай")

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте: www.beeline.ru

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