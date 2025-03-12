Вспышка заболеваемости произошла в лицее УрФУ

12 марта 2025, 16:16, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вспышка острого гастроэнтерита произошла в общежитии лицея при Уральском федеральном университете. Об этом сообщает ТАСС.

"В общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета зарегистрировано массовое заболевание, по предварительным данным, острым гастроэнтеритом", – рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

На месте работают пять бригад скорой помощи и врач-инфекционист территориального центра медицины катастроф Свердловской области.

Управление областного Роспотребнадзора начало эпидрасследование по факту произошедшего. В настоящий момент известно, что за медицинской помощью обратились 30 детей и один взрослый. По данным РИА Новости, 28 человек госпитализировали.

В связи с произошедшим уроки в учебном заведении будут проходить в дистанционном формате.