28 человек госпитализировали с острым гастроэнтеритом в Екатеринбурге
Вспышка заболеваемости произошла в лицее УрФУ
12 марта 2025, 16:16, ИА Амител
Вспышка острого гастроэнтерита произошла в общежитии лицея при Уральском федеральном университете. Об этом сообщает ТАСС.
"В общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета зарегистрировано массовое заболевание, по предварительным данным, острым гастроэнтеритом", – рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
На месте работают пять бригад скорой помощи и врач-инфекционист территориального центра медицины катастроф Свердловской области.
Управление областного Роспотребнадзора начало эпидрасследование по факту произошедшего. В настоящий момент известно, что за медицинской помощью обратились 30 детей и один взрослый. По данным РИА Новости, 28 человек госпитализировали.
В связи с произошедшим уроки в учебном заведении будут проходить в дистанционном формате.
"Занятия в лицее будут проводиться дистанционно вплоть до каникул, которые запланированы на 19-30 марта", – рассказали в пресс-службе УрФУ.
16:47:47 12-03-2025
Основными причинами являются вирусы, употребление пищи или воды, содержащей бактерии или паразитов, отравление химическими соединениями тяжелых металлов, кислотами, щелочами. В некоторых случаях данная патология является побочным действием лекарственных средств. Чаще всего гастроэнтерит возникает при рота-, адено-, норо - и астровирусных инфекциях, сальмонеллезе, дизентерии, эшерихиозе, кампилобактериозе, лямблиозе и криптоспоридозе.