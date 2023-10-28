НОВОСТИПроисшествия

28 человек погибли и 60 пострадали в массовом ДТП в Египте. Видео

Авария случилась между Каиром и Александрией

28 октября 2023, 20:50, ИА Амител

Массовое ДТП произошло на трассе между Каиром и Александрией в Египте.

Как пишет газета Al Qabas, у автобуса во время движения произошла утечка масла и это привело к столкновению множества автомобилей и возгораниям.

В результате 28 человек погибли и 60 пострадали.

"Известия" при этом отмечают, что официальных данных о жертвах пока нет. Минздрав Египта сообщает только о 45 раненых. Информация о пострадавших россиянах в ДТП в Генконсульство РФ в Александрии не поступала, уточняет издание.

ДТП Происшествия Египет

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:36:13 29-10-2023

Аннушка разлила масло?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:36 29-10-2023

Дался русским этот феодальный Египёт с двумя прилично-показушными улицами...То акулы сожрут голодные, то аварии, то просто хамское отношение...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:58 29-10-2023

Египетская сила.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров