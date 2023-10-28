28 человек погибли и 60 пострадали в массовом ДТП в Египте. Видео
Авария случилась между Каиром и Александрией
28 октября 2023, 20:50, ИА Амител
Массовое ДТП произошло на трассе между Каиром и Александрией в Египте.
Как пишет газета Al Qabas, у автобуса во время движения произошла утечка масла и это привело к столкновению множества автомобилей и возгораниям.
В результате 28 человек погибли и 60 пострадали.
"Известия" при этом отмечают, что официальных данных о жертвах пока нет. Минздрав Египта сообщает только о 45 раненых. Информация о пострадавших россиянах в ДТП в Генконсульство РФ в Александрии не поступала, уточняет издание.
11:36:13 29-10-2023
Аннушка разлила масло?
13:03:36 29-10-2023
Дался русским этот феодальный Египёт с двумя прилично-показушными улицами...То акулы сожрут голодные, то аварии, то просто хамское отношение...
13:30:58 29-10-2023
Египетская сила.