28 человек погибли и 60 пострадали в массовом ДТП в Египте. Видео

Авария случилась между Каиром и Александрией

28 октября 2023, 20:50, ИА Амител

Массовое ДТП произошло на трассе между Каиром и Александрией в Египте.

Как пишет газета Al Qabas, у автобуса во время движения произошла утечка масла и это привело к столкновению множества автомобилей и возгораниям.

В результате 28 человек погибли и 60 пострадали.

"Известия" при этом отмечают, что официальных данных о жертвах пока нет. Минздрав Египта сообщает только о 45 раненых. Информация о пострадавших россиянах в ДТП в Генконсульство РФ в Александрии не поступала, уточняет издание.