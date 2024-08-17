+28, местами дождь, грозы. О погоде в Алтайском крае 17 августа

В утренние часы местами туман

17 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/872077

От +23 до +28 градусов ожидается в Алтайском крае днем 17 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами по западу порывы до 15 м/с.

В Барнауле от +24 до +26 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с.