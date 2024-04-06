3 тысячи бывших бойцов ЧВК "Вагнер" вступят в спецназ "Ахмат"

Глава Чечни назвал присоединение экс-бойцов ЧВК важным шагом в укреплении обороноспособности РФ и повышении эффективности подразделения

06 апреля 2024, 08:01, ИА Амител

Солдаты/ Фото: amic.ru

В спецназ "Ахмат" вступят 3 тысячи бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", включая одного из командиров ЧВК с позывным Ратибор. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, решение принято по результатам переговоров командиров "Ахмата" с руководителями "Вагнера". Они проводились по поручению Кадырова. Глава Чечни назвал присоединение экс-бойцов ЧВК важным шагом в укреплении обороноспособности РФ и повышении эффективности "Ахмата".

Руководитель Чечни добавил, что Минобороны РФ уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время все организационные вопросы будут решены.