30-градусная жара с грозами ожидается в Алтайском крае 6 июля

Местами прогнозируют порывистый ветер

06 июля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жарко будет в Алтайском крае 6 июля, следует из прогноза Гидрометцентра региона.

Температура воздуха в этот день составит +25...+30 градусов. Местами при этом ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер подует северный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле термометры покажут +27... +29 градусов. К вечеру возможен кратковременный дождь. Скорость ветра – до 9 м/с.