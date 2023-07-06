30-градусная жара с грозами ожидается в Алтайском крае 6 июля
Местами прогнозируют порывистый ветер
06 июля 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жарко будет в Алтайском крае 6 июля, следует из прогноза Гидрометцентра региона.
Температура воздуха в этот день составит +25...+30 градусов. Местами при этом ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер подует северный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле термометры покажут +27... +29 градусов. К вечеру возможен кратковременный дождь. Скорость ветра – до 9 м/с.
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