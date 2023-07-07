30-градусная жара с грозами ожидается в Алтайском крае 7 июля

Также возможен град

07 июля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жаркая погода будет преобладать в Алтайском крае 7 июля, сообщили в Гидрометцентре региона.

Дневная температура составит +25...+30 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер подует юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +26... +28 градусов. В конце дня ожидается кратковременный дождь, также возможна гроза. Скорость ветра – до 10 м/с.