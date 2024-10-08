За 30 лет на "Сибите" произвели 9 млн кубических метров продукции

08 октября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KWYDF

Завод "Сибит" / Фото предоставлено пресс-службой компании

Есть компании, которые не просто работают в определенной сфере, а по-настоящему меняют свой город или даже мир. Например, современный строительный рынок сложно представить без прочного и теплого материала – автоклавного газобетона. Производство "СИБИТ" берет свое начало с 1994 года, и со временем бренд стал прочно ассоциироваться с этим строительным материалом. Слово сибит вошло в обиход, как ксерокс и доширак, и многие даже не задумываются, что изначально это была просто одна из марок в новой категории строительных материалов. Зато сейчас "СИБИТ" стал названием надежного и прочного материала, которому можно доверять.

В этом году заводу "Сибит" исполняется 30 лет. Предприятие работает в составе группы компаний "Главновосибирскстрой", крупного строительного холдинга Сибири. Сегодня компания является одним из лидеров по производству стеновых материалов. Ее производственные площадки расположены в Новосибирске и Искитиме и выпускают больше 800 тысяч м³ продукции в год. Представьте 10 тысяч грузовых вагонов или грузовой поезд длиной больше 150 километров – именно столько материалов выходит с двух заводов за год. За 30 лет здесь произвели столько блоков из сибита, что хватило бы выложить стену по всей границе России высотой около одного метра.

Завод "СИБИТ" / Фото предоставлено пресс-службой компании

В ГК "Главновосибирскстрой" входят завод по производству автоклавного газобетона "Сибит", завод "Искитимизвесть" – один из лидеров по добыче и производству извести в Сибири и на Дальнем Востоке, крупный песчаный карьер "Левобережный" в Новосибирской области, завод ЖБИ-5, завод по производству современного облицовочного кирпича BRICKSTONE* и другие подразделения.

Дарят теплые дома людям и создают комфортную городскую среду

Холдинг охватывает все этапы производства автоклавного газобетона: от добычи отборного сырья на собственных карьерах до выпуска готовой продукции, соответствующей высочайшим стандартам качества.

Завод "СИБИТ" / Фото предоставлено пресс-службой компании

Весь процесс изготовления контролируется автоматически, что позволяет нивелировать человеческий фактор и свести к минимуму ошибки. Как результат – современный и технологичный материал, уникально сочетающий прочность, легкость, теплоизоляционные свойства и экологичность.

Завод "СИБИТ" / Фото предоставлено пресс-службой компании

За 30 лет работы завода из продукции "Сибита" построено более 17 млн квадратных метров жилья – более 200 тысяч домов и зданий, в которых живут сотни тысяч счастливых семей. Компания повлияла на современный облик не только Новосибирска, но и других российских городов. С применением автоклавного газобетона построены такие значимые объекты, как административные и жилые здания на космодроме Восточный, учебные корпуса и кампус ДВФУ на острове Русский (Дальний Восток), а также НГУ в Академгородке, Технопарк Академгородка, новый терминал аэропорта Толмачево, ледовые дворцы спорта "Сибирь-Арена" в Новосибирске и "G-Drive Арена"* в Омске, торгово-развлекательные центры в Новосибирске, Омске, Сургуте и других городах Сибири, гостиничные комплексы и многое другое. Перечень зданий с применением сибита вы можете посмотреть на сайте завода в соответствующем разделе.

Инновации для строительной отрасли

У завода очень широкий ассортимент. Здесь делают различные виды стеновых блоков, подходящих и для строительства коттеджа для семьи, и для возведения многоподъездной высотки, и для сооружения огромного стадиона. Также завод "Сибит" остается одним из ведущих в Сибири производителем армированных изделий из автоклавного газобетона – перемычек и плит перекрытия.

Завод "СИБИТ" / Фото предоставлено пресс-службой компании

Компания активно внедряет новые разработки и расширяет ассортимент. Так, в 2021 году "Сибит" выпустил новинку D350 TEPLO PLUS* – ультратеплый стеновой блок, который за счет легкости является самым энергосберегающим материалом в линейке.

А в апреле 2022 года завод запустил собственную линейку сухих строительных смесей. Высокое качество клея для ячеистого бетона и штукатурки обеспечивается современным оборудованием, которое позволяет смешивать компоненты с высочайшей точностью. В компании "Сибит" можно выгодно приобрести все материалы и инструменты, необходимые для возведения стен дома.

Завод "СИБИТ" / Фото предоставлено пресс-службой компании

Успех "Сибита" – это, безусловно, заслуга сплоченной команды профессионалов. За 30 лет в компании выросло не одно поколение блестящих специалистов, преданных своему делу и стремящихся к постоянному совершенствованию. Предприятие уделяет пристальное внимание созданию комфортных условий труда, профессиональному росту и социальной защищенности своих сотрудников.

"Тридцать лет – не просто юбилейная дата. Это констатация успеха, надежности и устойчивости организации. Мы благодарны нашим сотрудникам, партнерам и, конечно же, нашим покупателям за то, что все эти годы они с нами. Мы уверены, что и в будущем "Сибит" будет оправдывать высокое доверие, предлагая качественные строительные материалы и внося свой вклад в развитие строительной отрасли Сибири", – отметил директор завода "Сибит" Сергей Курдюков.

В честь своего дня рождения завод "Сибит" дарит жителям Новосибирска и Искитима (здесь размещены производственные площадки) подарки. В каждом из этих городов компания устанавливает симпатичные и символичные арт-объекты, которые будут радовать жителей, вдохновлять и выражать любовь к людям и родному краю.

Новосибирск / Фото предоставлено пресс-службой компании

Технические консультации, удобство покупки и выгодные акции для клиентов

Неоспоримое преимущество завода – исключительный уровень сервиса. Компания предлагает множество дополнительных услуг и создает максимально комфортные условия для своих клиентов. В пакет сервисных предложений входят инжиниринговые программы: обучение, мастер-класс по кладке газобетона, теплотехнический аудит, очные индивидуальные консультации, в том числе по проектам, выезд специалиста и онлайн-аудит объекта. Специалисты завода "Сибит" оказывают техническую и сервисную поддержку на любой стадии строительства.

Завод "СИБИТ" / Фото предоставлено пресс-службой компании

Чтобы быть ближе к клиентам, компания активно развивает региональную сеть продаж. Офисы открыты в крупных городах Сибири: в Новосибирске, Красноярске, Омске, Барнауле, Кемерове и Новокузнецке. Жители этих регионов могут приобрести продукцию напрямую у завода-производителя, получить высококачественную консультацию у менеджеров и технических специалистов, а также воспользоваться бесплатными сервисами завода.

Завод "СИБИТ" / Фото предоставлено пресс-службой компании

А еще в честь своего 30-летия "Сибит" запустил выгодные акции для своих клиентов:

"Сибит" – это ваш вклад в твердой валюте. Осень с выгодными ценами от завода "Сибит": скидка на блоки 15%**.

Оставьте отзыв о продукции "СИБИТ" и участвуйте в розыгрыше полезных призов для своего дома: от бытовой техники до инструментов***.

** Срок акции: с 18.09.2024 по 31.10.2024 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте их получения – на сайте Sibyt.ru.

*** Срок акции: с 01.09.2024 по 13.10.2024 года. Отбор победителей состоится 21.10.2024 года. Подробности на сайте Sibyt.ru.

Шоурумы "СИБИТ" в Алтайском крае:

г. Барнаул, Павловский тракт, 204

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 77

Тел.: +7 (3852) 50-20-34

Sibyt.ru

* BRICKSTONE ("Брикстоун"); G-Drive ("Джи-Драйв"); D350 TEPLO PLUS ("Ди350 Тепло Плюс")

АО "Главновосибирскстрой"

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