30 тысяч за будущее страны. Социалисты выступают за двукратное повышение зарплат учителей

По мнению партии, это необходимо для улучшения качества образования и выполнения майских указов президента

17 января 2025, 11:00, ИА Амител

Школа. Учитель / Фото: Екатерина Cмолихина / amic.ru

Партия "Справедливая Россия – За правду" выступает за существенное повышение заработной платы учителей, настаивая на удвоенной или даже утроенной индексации. По мнению партийцев, это необходимо для выполнения целей майских указов президента, направленных на повышение уровня жизни граждан, и для того, чтобы довести зарплаты педагогов до среднего уровня.

"Учитель, который думает, где бы заработать денег, чтобы прожить месяц, не может уделять должное внимание качеству образования", – подчеркивает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Председатель СРЗП, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов подчеркивает, что с 1 января зарплаты бюджетников, включая учителей, увеличивают на 13,2%. Однако прибавка не покрывает реальную потребительскую инфляцию и ее исчисляют от изначально маленькой базы (реального размера оплаты труда педагога), а значит, сумма будет невысокой.

По данным Росстата, в первом полугодии 2024 года средняя зарплата учителя в России составила около 71,5 тыс. рублей. Однако, как указывает Сергей Миронов, цифра не отражает реальную ситуацию в регионах. Ее рассчитали на основе средних зарплат в крупных городах и на Севере, а также в отдаленных регионах с низкими зарплатами. Несмотря на это, даже такая цифра все равно меньше средней зарплаты по стране, которая по итогу прошлого года превысила 80 тыс. рублей. В некоторых регионах учителя вообще получают зарплату на уровне дворников – около 30-35 тыс. рублей.

Партийцы сходятся во мнении, что низкая оплата труда учителей негативно сказывается на качестве образования.

"Зарплата наших педагогов несоразмерна обязанностям, которые они выполняют, а главное, их важнейшей миссии – образование и воспитание будущих поколений", – говорит Александр Терентьев.

По его словам, учителя перегружены бумажной работой, что отвлекает их от занятий, а мизерная зарплата убивает всякую мотивацию. В результате учителя вынуждены искать дополнительные источники дохода, а родители – брать на себя обучение детей, не имея для этого необходимых навыков и знаний.

Социалисты убеждены, что для достижения целей майского указа президента необходимо провести дополнительную индексацию заработной платы учителей и врачей с использованием более высоких коэффициентов.

"Чтобы учителя не отвлекались на финансовые вопросы, нужно поднять им зарплаты, причем поднять не только на бумаге, но и по факту", – резюмирует Александр Терентьев.