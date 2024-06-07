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31 декабря в России планируют сделать официальным выходным

В Минтруде отметили, что на это есть большой запрос в обществе

07 июня 2024, 10:31, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: pxhere.com
Новогодняя елка / Фото: pxhere.com

Минтруд России рассмотрит возможность сделать 31 декабря официальным выходным днем. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на ПМЭФ, пишет ТАСС.

По его словам, запрос от общества на это большой. Котяков не исключил, что при формировании производственного календаря на 2025 год ведомство вернется к этому вопросу.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о работе над закреплением за 31 декабря статуса выходного.

Он предлагает перенести выходной 8 января на 31 декабря, чтобы сделать этот день нерабочим.

выходные

Комментарии 13

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Гость

10:37:58 07-06-2024

Мне пенсионеру, все эти праздники, не праздники до самой большой лампочки.

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Гость

10:47:23 07-06-2024

Гость (10:37:58 07-06-2024) Мне пенсионеру, все эти праздники, не праздники до самой бол... Пенсионерам если "до лампочки", то пускай они своё мнение по любому вопросу при себе держат, а не пишут в паблики. У тебя у подъезда скамейка есть - вот и трибуна тебе. А здесь больше не пиши.

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Гость

11:04:31 07-06-2024

Гость (10:47:23 07-06-2024) Пенсионерам если "до лампочки", то пускай они своё мнение по... Это ты чего, на пенсионеров взъелся? Если сидеть у подъезда на скамейке, долго не проживешь. В СССР, праздников много не было, больше работали, не были такими жирными, как сейчас в мультиках показывают.

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Гость

11:22:45 07-06-2024

Гость (10:47:23 07-06-2024) Пенсионерам если "до лампочки", то пускай они своё мнение по... Гость, ты чё на пенсионеров взъелся? Чё, они тебе соли хвост насыпали?

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Гость

10:49:29 07-06-2024

Сделать не выходным, а праздничным днем! Чтобы работающие в новогоднюю ночь врачи, пожарные, полиция и другие могли получить за дежурство двойную оплату. А то если с 31 декабря на первое января - то посчитают лишь январские часы. А если в ночь с первого на второе - то полностью оплата праздничная. Что очень несправедливо и обидно! Ведь главная ночь в стране с 31 по 1, люди лишаются возможности встретить НГ и ещё не получают за это денег.

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Гость

11:11:28 07-06-2024

Да они уже несколько раз это рассматривали) И каждый раз ничего не менялось. Удобно - инициативу выдвинул, плюсик в карму получил, все довольны.

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Гость

11:20:48 07-06-2024

Мне пенсионеру, все эти праздники, ------ все эти - пожалуй) но Новый год - это тот самый волшебный праздник, который ждешь, как в детстве, независимо от возраста)) Сегодня на амике день позитивных новостей!

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Элен без ребят

11:38:39 07-06-2024

давно пора, все равно никто толком не работает. и нужно сделать не просто выходным, а праздничным днём.

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Гость

11:49:22 07-06-2024

Нужно сделать праздничными днями с 31декабря и по 3 января.А всякие рожеества и куйрам-байрами пусть будут рабочими днями. Кому надо и после работы отметят.

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Гость

12:03:10 07-06-2024

Гость (11:49:22 07-06-2024) Нужно сделать праздничными днями с 31декабря и по 3 января.А... Попы и прочие, за это покушение тебя анафемой за малюют.

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Гость

14:40:27 08-06-2024

Гость (12:03:10 07-06-2024) Попы и прочие, за это покушение тебя анафемой за малюют.... Посмотрим. чья анафема сильнее!

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Дюша

12:15:20 07-06-2024

7 ноября нужно вернуть к праздничным дням, а высосанный из пальца 4 ноября - на свалку истории...

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Андрей

12:55:07 07-06-2024

Это часть бюджетников не работает, что не дежурят. А всем остальным поровну - кому положено - те работают.

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