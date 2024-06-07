31 декабря в России планируют сделать официальным выходным

В Минтруде отметили, что на это есть большой запрос в обществе

07 июня 2024, 10:31, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: pxhere.com

Минтруд России рассмотрит возможность сделать 31 декабря официальным выходным днем. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на ПМЭФ, пишет ТАСС.

По его словам, запрос от общества на это большой. Котяков не исключил, что при формировании производственного календаря на 2025 год ведомство вернется к этому вопросу.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о работе над закреплением за 31 декабря статуса выходного.

Он предлагает перенести выходной 8 января на 31 декабря, чтобы сделать этот день нерабочим.