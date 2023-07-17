31-летнего закладчика гашиша задержали в Барнауле

Мужчина уже не впервые попадается полиции с наркотиками

17 июля 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле задержали 31-летнего курьера-закладчика, который пытался сбыть 13 граммов гашиша, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что горожанин попался полиции в Индустриальном районе, когда делал тайник. У мужчины изъяли наркотические средства, упаковочный материал, банковские карты и смартфон с перепиской.

По данным ведомства, мужчина с апреля работал на интернет-магазин наркотиков. При этом он уже был судим по статье 228 УК РФ.

В отношении горожанина завели уголовное дело и поместили его под стражу.