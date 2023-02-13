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32 километра теплосетей обновят в Барнауле в 2023 году

Работы стартуют в конце марта

13 февраля 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: СГК
Фото: СГК

В 2023 году специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) обновят в Барнауле 32 километра тепловых сетей, а также починят оборудование и здания 36 тепловых пунктов и инфраструктуру теплоснабжения.

Как сообщили в правительстве Алтайского края, на эти цели направят почти 2,5 млрд рублей. Работы стартуют в конце марта.

Ремонтная кампания начнётся на улицах Покровской и Энтузиастов – там обновят 240 и 310 метров коммуникаций соответственно.

Один из самых протяжённых участок – 760 метров внутриквартальной теплотрассы – переложат в районе дома № 26а по улице Островского. Работы начнутся во второй декаде апреля и будут вестись с установкой обводных линий, чтобы в будущем не ограничивать жильцам подачу тепла и горячей воды.

В конце мая также стартует капремонт внутриквартальной теплосети по улице Георгиева. Она была смонтирована в 1985 году, и на сегодня участок протяжённостью 53 метра в районе дома № 37 признан аварийным.

При этом в числе самых масштабных ремонтов года – перекладка 1127 метров труб на улице Кулагина.

Большую часть работ при этом проведут летом с учётом графика гидравлических испытаний. Для сокращения сроков отключения горячей воды на участках будут использовать временные трубопроводы горячего водоснабжения.

"Энергетики уделят внимание не только реконструкции магистральных тепловых сетей, но и обновлению оборудования в 36 центральных тепловых пунктах и ремонту самих зданий. Кроме того, в планах на 2023 год – строительство пяти и реконструкция ещё трёх котельных", – добавили в пресс-службе.

Комментарии 3

  • Каждый год что то обновляют всяким старьем и каждый год копают и копают и отчитываются, что что то обновили. А затем тарифы повышают жалуются, что необходим ремонт А новые трубы уходят неизвестно куда или известно..... Вот так и живут богатеи и царствуют,и никто их не проверяет... На А. Петрова что то раза 3 копали и закапывали, наверно клады искали все народ наблюдал и удивлялся такому бардаку.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Прошлый год на Георгиева 37 копали так же... Даже асфальт не восстановили. Опять расскажут, что труб много и все физически заменить невозможно за 3 месяца. Каким-то очковтирательством попахивает
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Трубы от Ротора не хотите утеплить? 10 метров сделали в прошлом году и бросили.
    13 февраля, Гость   Ответить
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