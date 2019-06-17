Клещи очень опасны: они вызывают различные заболевания, самое серьезное из которых – клещевой энцефалит. Ежегодно это насекомое на себе обнаруживают миллионы людей по всей стране. На Алтае "сезон клещей" стартовал уже в конце марта. Что делать, если к вам присосался этот вредитель и как его удалить – смотрите в нашей инфографике.
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Комментарии
Нужно прыгать на месте и кричать "хана намити"
Паукообразное не насекомое...
И опять упорно шлете всех в поликлинику, где не снимают клещей даже (это делается в травмпункте) и тем более не забирают их на анализ.
На анализ надо нести в санэпидемстанцию, сейчас она как то нафокстроченно называется, типа рос.. надзор какой то.
Это точно правильная инструкция? Точно в поликлинику по месту жительства? И точно 10 дней укол делать не обязательно? А то вопрос серьезный, тут нельзя глупые советы давать
Если не знаете, лучше никаких советов не давать
через 10 дней сдать кровь(написано),укол иммуноглобулина ставится в течении трех суток,с момента укуса.