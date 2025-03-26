33 года надежности и качества. Автоцентр АГАС в Барнауле представляет новинку

"Соболь NN" – удачное решение для семьи и бизнеса

26 марта 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFK1SnxG

Автоцентр АГАС в Барнауле / Фото предоставлено компанией

АГАС – официальный дилер автомобилей ГАЗ, "Москвич" и УАЗ в Алтайском крае. 31 марта компания отмечает уже 33-й день рождения. За годы работы автоцентр стал надежным партнером для жителей региона, предлагая не только качественные автомобили, но и постгарантийное обслуживание и запасные части.

Обновление ассортимента

В этом году дилер представил новинку в линейке бренда ГАЗ – модель "Соболь NN*". Автомобиль сочетает высокую проходимость рамного внедорожника, надежность коммерческого транспорта и комфорт легкового автомобиля. Современный дизайн "Соболя NN" представлен брутальным профилем и хромированными молдингами фар. Светодиодное мощное освещение – отличный помощник при поездках вдали от цивилизации.

"Соболь NN" подходит как для частных лиц, так и для компаний. Универсальный автомобиль станет отличным выбором для семейных поездок, активного отдыха, курьерских служб и ремонтных бригад.

"Соболь NN" / Фото: автоцентр АГАС

Удобство и практичность

В автомобиле комфортная кабина: современная передняя панель, регулируемая рулевая колонка и подрессоренное водительское сиденье делают каждую поездку приятной.

Внутреннее пространство включает:

25 мест для хранения;

USB*-розетки для зарядки гаджетов;

бесключевой доступ;

мультимедиа с сенсорным экраном;

обогрев лобового стекла.

Практичность "Соболя NN" на высшем уровне. В базовой комплектации – обивка пола и стен, крепежные петли, люк для длинномеров и вместительный грузовой отсек. Модель предлагает большой выбор кузовов для грузовых и пассажирских перевозок.

Надежность и маневренность

Проходимость модели обеспечивает прочная раздаточная коробка, большой дорожный просвет и надежная схема полного привода. Все это позволяет автомобилю справляться с любыми условиями. Надежность модели обеспечивает рамная конструкция с высокой жесткостью и двусторонней оцинковкой кузова (12 лет гарантии).

Приходите за новинкой в Автоцентр ГАЗ Южный. Здесь гарантируют высокое качество обслуживания и надежное постпродажное сопровождение.

Дополнительную информацию узнавайте в отделе продаж по телефону +7 (3852) 222-931.

Автоцентр ГАЗ Южный

Адрес: Барнаул, ул. Белинского, 20г

Телефон: +7 (3852) 222-931

График работы: пн-пт – 08:30-18:00, сб – 09:00-15:00, вс – выходной* NN ("ЭнЭн"); USB ("ЮЭсБи")

ООО "Алтайгазавтосервис"

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