33-градусная жара установится в Алтайском крае 18 июня

Местами будет порывистый ветер

18 июня 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жаркая погода установится в Алтайском крае в воскресенье, 18 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха будет колебаться в районе +28...+33 градусов. Преимущественно без осадков, по северным районам местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер подует северо-западный со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле термометры покажут +28...+30 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость ветра – до 9 м/с.