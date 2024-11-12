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35 человек погибли в результате наезда машины на пешеходов в Китае

Пострадали еще 43 посетителя ТЦ

12 ноября 2024, 23:10, ИА Амител

Свеча / Фото: unsplash.com / David Monje
Свеча / Фото: unsplash.com / David Monje

При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек, еще 43 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное отделение полиции.

Авария произошла 11 ноября. Водитель ворвался на небольшом внедорожнике в городской спортивный центр в городе Чжухай и налетел на занимавшихся в нем людей. Злоумышленника оперативно задержали, несмотря на его попытки скрыться. Им оказался 62-летний мужчина по фамилии Фань.

Согласно предварительным данным расследования, причиной поведения Фаня могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, следствие продолжается.

ДТП Происшествия Китай

Комментарии 2

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Гость

04:26:50 13-11-2024

Вот надо присмотреться к этим китайцам. У нас стали появляться. Значит они не только работящие и пушистые, а агрессивные, особенно после развода.

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Гость

07:59:58 13-11-2024

Гость (04:26:50 13-11-2024) Вот надо присмотреться к этим китайцам. У нас стали появлять... Надо же, какая неожиданность! Среди китайцев есть психи! Я бы не переживал о китайцах, я бы переживал о сотнях тысячах с ПТСР после СВО. Тут 90-е и рядом стоять не будут.

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