35 человек погибли в результате наезда машины на пешеходов в Китае
Пострадали еще 43 посетителя ТЦ
12 ноября 2024, 23:10, ИА Амител
При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек, еще 43 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное отделение полиции.
Авария произошла 11 ноября. Водитель ворвался на небольшом внедорожнике в городской спортивный центр в городе Чжухай и налетел на занимавшихся в нем людей. Злоумышленника оперативно задержали, несмотря на его попытки скрыться. Им оказался 62-летний мужчина по фамилии Фань.
Согласно предварительным данным расследования, причиной поведения Фаня могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, следствие продолжается.
04:26:50 13-11-2024
Вот надо присмотреться к этим китайцам. У нас стали появляться. Значит они не только работящие и пушистые, а агрессивные, особенно после развода.
07:59:58 13-11-2024
Гость (04:26:50 13-11-2024) Вот надо присмотреться к этим китайцам. У нас стали появлять... Надо же, какая неожиданность! Среди китайцев есть психи! Я бы не переживал о китайцах, я бы переживал о сотнях тысячах с ПТСР после СВО. Тут 90-е и рядом стоять не будут.