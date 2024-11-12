35 человек погибли в результате наезда машины на пешеходов в Китае

Пострадали еще 43 посетителя ТЦ

12 ноября 2024, 23:10, ИА Амител

Свеча / Фото: unsplash.com / David Monje

При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек, еще 43 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное отделение полиции.

Авария произошла 11 ноября. Водитель ворвался на небольшом внедорожнике в городской спортивный центр в городе Чжухай и налетел на занимавшихся в нем людей. Злоумышленника оперативно задержали, несмотря на его попытки скрыться. Им оказался 62-летний мужчина по фамилии Фань.

Согласно предварительным данным расследования, причиной поведения Фаня могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, следствие продолжается.