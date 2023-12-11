3,5 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Алтайского края

В отношении сельчанина завели уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы

11 декабря 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Полицейские задержали 34-летнего жителя села Славгородское по подозрению в заготовлении конопли, сообщили в МВД Алтайского края.

Правоохранители пришли к мужчине с проверкой после получения "оперативной информации" и нашли в закрытом кузове автомобиля 3,5 кг марихуаны.

Сельчанин пояснил, что заготовил дикую коноплю исключительного для собственного употребления.

Уголовное дело возбудили по статье 228 УК РФ. Мужчине грозит от трех до десяти лет тюрьмы со штрафом. Ранее он уже был судим.