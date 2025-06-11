350 килограммов благотворительной помощи собрали в мобильном пункте водоканала в Барнауле

Одежду, обувь и книги передадут нуждающимся

11 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Благотворительная акция в мобильном пункте водоканала / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул" / автор Дарья Черных

В Барнауле прошла благотворительная акция по сбору вещей для нуждающихся семей региона. Организаторами мероприятия выступили компания "Росводоканал Барнаул" и благотворительный фонд "Облака".

Мобильный пункт сбора работал во фронт-офисе предприятия на проспекте Калинина в течение двух часов. За это время жители города и сотрудники водоканала передали более 350 килограммов одежды, обуви, книг, игрушек и других вещей. Для вывоза собранной гуманитарной помощи была задействована полностью загруженная "Газель". Все вещи будут переданы малообеспеченным сельским семьям Алтайского края.

Как отметила менеджер по внутренним коммуникациям "Росводоканал Барнаул" Дарья Черных, акция давно стала доброй традицией предприятия.

"Уже более семи лет барнаульский водоканал совместно с фондом "Облака" проводит эту замечательную акцию. Спасибо каждому, кто присоединился и внес свой вклад в доброе дело!" – подчеркнула она.

Благотворительная акция в мобильном пункте водоканала / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул" / автор Дарья Черных

Как ранее сообщал amic.ru, проект реконструкции канализационной насосной станции № 21, реализованный барнаульским водоканалом в 2022–2024 годах, занял третье место в номинации "Чистая вода" на V Межрегиональной межотраслевой премии профессионалов ЖКХ. В рамках реконструкции построили дополнительный технологический павильон, установили четыре угольных фильтра общим объемом 16 кубометров, смонтировали 36-метровую вытяжную трубу для рассеивания очищенных выбросов. Общая сумма инвестиций в проект превысила 44 млн рублей.