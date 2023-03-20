350 квадратных метров дорог отремонтировали в Барнауле с помощью холодного асфальта
В выходные работы велись на пересечениях Павловского тракта с улицами Георгиева и Попова, проспекта Строителей с улицей Челюскинцев и других
20 марта 2023, 17:43, ИА Амител
Барнаульские дорожники продолжают ремонт дорог холодным асфальтом. Как сообщает пресс-центр мэрии, в минувшие выходные работы велись на пересечениях Павловского тракта с улицами Георгиева и Попова, проспекта Строителей с улицей Челюскинцев, проспекта Красноармейского с улицей Молодёжной и других участках.
Как отметили в МБУ "Автодорстрой", рабочие отремонтировали порядка 350 квадратных метров локальных участков дорог.
Также на прошлой неделе особое внимание уделили ливнёвкам. В отдельные места выезжали бригады, которые откачивали воды. При наступлении тепла во второй половине недели начнётся зачистка лотков от грунтовых наносов – остатков реагентов и мусора.
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