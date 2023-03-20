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350 квадратных метров дорог отремонтировали в Барнауле с помощью холодного асфальта

В выходные работы велись на пересечениях Павловского тракта с улицами Георгиева и Попова, проспекта Строителей с улицей Челюскинцев и других

20 марта 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Барнаульские дорожники продолжают ремонт дорог холодным асфальтом. Как сообщает пресс-центр мэрии, в минувшие выходные работы велись на пересечениях Павловского тракта с улицами Георгиева и Попова, проспекта Строителей с улицей Челюскинцев, проспекта Красноармейского с улицей Молодёжной и других участках.

Как отметили в МБУ "Автодорстрой", рабочие отремонтировали порядка 350 квадратных метров локальных участков дорог. 

Также на прошлой неделе особое внимание уделили ливнёвкам. В отдельные места выезжали бригады, которые откачивали воды. При наступлении тепла во второй половине недели начнётся зачистка лотков от грунтовых наносов – остатков реагентов и мусора. 

Комментарии 5

  • Мы замотали в подорожник * Дорог израненный асфальт * Он заживет и станет ровным * Без швов, без шрамов, без корост
    20 марта, Гость   Ответить
  • А почему глубокую Яму на ул. Фурманова перед светофором на перекрёстке с Павловским трактом ничего не делают совсем??? Эта яма образовалась после некачественного ремонта (отсутствия нормального ремонта) ещё в прошлом году! Там яма в которую колесо грузовика проваливается, а уж легковушка пробивает колесо и разбивает днище авто!!! Или этот ПУТЬ проезда не основной для Барнаула???
    20 марта, Гость   Ответить
  • Это уровень!!! Браво! это вам не 35 м, а целые 350....
    21 марта, Гость   Ответить
  • Это просто фантастика!!! 350 метров
    21 марта, Гость   Ответить
  • 350 метров это почти 25 метров в длину дороги.
    21 марта, Гость   Ответить
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